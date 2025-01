Suomalaisyhtiö Hytrade vastaa räjähdysmäisesti kasvavan sähkömarkkinan tarpeisiin

Euroopassa on käynnissä teollisuuden ja sähkömarkkinoiden murros. Lainsäädäntö ja verotus sähköistävät yhteiskuntaa ennennäkemättömällä vauhdilla, investoinnit sähköllä tapahtuvaan lämmöntuotantoon ja datakeskuksiin etenevät nopeasti ja Suomen teollisen sähkönkulutuksen ennustetaan jopa tuplaantuvan seuraavan viiden vuoden aikana.

Sen lisäksi että sähkönkulutus kasvaa merkittävästi, se myös koostuu täysin uudenlaisista asioista. Uusiutuvan sähkön hyödyntäminen teollisuuden prosesseihin muun muassa muuttaa sähkön ostamisen tapaa: aikaisemmin toimijat tekivät sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa, nyt yritykset solmivat monivuotisia PPA-sopimuksia (Power Purchase Agreement) ja hankkivat itselleen kokonaisia tuulipuistoja kattaakseen tuotantoprosessien kulutuksen.

Suomalainen ohjelmisto-startup Hytrade on kehittänyt teollisuusprosessien energiantarvetta ja kulutusta optimoivan SaaS-palvelun (Software as a service), joka tekee uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön hyödyntämisestä huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Alun perin vihreän vedyn arvoketjun pohjalta mallinnettu ratkaisu toimii optimoinnin lisäksi myös aktiivisen sähkömarkkinakaupankäynnin työkaluna lukuisten uuden ajan teollisuustoimijoiden tarpeisiin aina datakeskuksista tuulipuistoihin ja lämmön tuottajista akkutoimijoihin.

"Tuomme puhtaan siirtymän alalla toimiville yrityksille merkittävää taloudellista hyötyä laskemalla tuotantoprosessien kokonaiskustannuksia optimoinnin ja järkevän sähkön treidauksen avulla", Hytraden perustaja ja toimitusjohtaja Anne Särkilahti sanoo.

"Toimimme huimaa vauhtia kasvavalla toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia sekä Suomessa että kansainvälisesti. SaaS-ratkaisumme avulla puhtaasta siirtymästä tulee siihen sitoutuneille yrityksille aito kilpailuvaltti."

Edistyksellinen innovaatio ja pitkän linjan energia-alan osaaminen herättivät sijoittajien kiinnostuksen

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä SaaS-ratkaisu hoitaa uusiutuvan sähkön kulutuksen ja kaupankäynnin kustannustehokkaasti analysoiden tuotantoprosessin joustavuutta ja sähkön reaaliaikaista markkinahintaa. Kyseessä on monimutkainen tehtävä ja Hytraden perustajilla Särkilahdella ja Jukka-Pekka Häklillä onkin vahvaa osaamista raskaan teollisuuden sähkönkulutuksesta ja tradingista. Ainutlaatuinen ratkaisu, vahva alan asiantuntijuus sekä jatkuva myynti ovatkin herättäneet potentiaalisten asiakkaiden lisäksi myös sijoittajien kiinnostuksen.

“Hytraden vahva osaaminen ja edistyksellinen SaaS-innovaatio tekivät meihin vaikutuksen. Energiamarkkinat ovat myllerryksessä eivätkä vanhat toimintatavat ja työkalut enää vastaa nykyisiä tarpeita. Hytrade tuo yrityksille toimivan ratkaisun, jonka avulla niillä on mahdollisuus kääntää tilanne voitoksi“, kertoo Ami Rubinstein, Gorilla Capitalin osakas.

Turo Numminen Sofokus Venturesista jatkaa:

“Päivänsisäinen sähkökaupankäynti on nouseva markkina-alue, jossa on vielä mahdollista saavuttaa merkittävä asema. Hytradella on oikeanlainen tiimi, joka osaa hyödyntää tätä mahdollisuutta ja samalla parantaa investointien pääomatehokkuutta.“

Hytrade aikoo vuoden 2024 aikana kerätyn rahoituksen turvin jatkokehittää ohjelmistopalvelua tukevaa teknologiaa ja auttaa ensimmäiset asiakkaat markkinoille. Yhtiöön ovat sijoittaneet kuuden enkelisijoittajan lisäksi kolme VC-rahastoa: Gorilla Capital, Sofokus Ventures sekä Kanssasijoitusrahasto.