Vihreiden MEP Ohisalo: Metsäteollisuuden kannettava vastuunsa metsien hiilinielun romahduksesta

Uusien tilastotietojen mukaan Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinieluista päästölähteeksi. Kyseessä on iso muutos, sillä metsät ovat äärimmäisen tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja Suomi on laskenut omat ilmastotavoitteensa vahvasti metsien hiilinielujen varaan. Hiilinielua ovat heikentäneet ennen kaikkea ylisuuret hakkuut, puiden kasvun hidastuminen sekä metsien ja maaperän heikentyvä kunto.

“Vaikka metsien muuttuminen päästölähteeksi on uutinen, ei tieto todellakaan tule yllätyksenä kenellekään. Metsäteollisuutta ja sen puolestapuhujia on varoitettu näistä seikoista jo pitkään, tilannekuva on ollut selvä jo vuosia ja keinoja nielun vahvistamiseksi on esitetty. Nyt on metsäteollisuuden vastuunkannon aika”, europarlamentaarikko Maria Ohisalo toteaa.

“Ei yksinkertaisesti voi olla niin, metsäjätit tekevät suurvoittoja, mutta laskun maksamme me suomalaiset. Pahimmillaan Suomi maksaa jatkossa ylisuurista hakkuista miljardiluokan laskuja sanktioina ja samalla metsäteollisuus nauraa matkalla pankkiin”, Ohisalo painottaa.

“Kyse on myös oikeudenmukaisuudesta. Mitähän muilla sektoreilla ajatellaan, kun metsäteollisuuden annetaan vapaamatkustajana rällästää ja muut sektorit joutuvat lopulta kantamaan vastuun Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisesta ja vastaamaan entistäkin tiukemmista päästövähennyksistä metsäsektorin puolesta esimerkiksi liikenteen ja maankäytön puolella? Kyllä kaikilla sektoreilla on tehtävä oma osansa ilmastokriisin torjunnasta”, Ohisalo sanoo.

Jo aiemmin maankäyttösektori on muuttunut päästölähteeksi ja vihreät ajoi jo viime hallituskaudella hiilinielujen pelastuspakettia, jonka keinoja ovat yhtäältä hakkuiden rajoittaminen, ilmastoystävällisen kasvatuksen lisääminen sekä esimerkiksi maankäytön muutosmaksun pikainen käyttöönotto.

“Laki maankäytön muutosmaksusta olisi jo valmiina, jos hallitus vain ottaisi sen käyttöön. Hallituksen on myös uudistettava metsälaki sekä metsien käyttöä säätelevät asetukset ja suositukset, jotta nielut saadaan taas kasvuun. Monia päästövähennyskeinoja on tietoisesti jätetty käyttämättä, koska toivo on pantu metsien hiilinielun varaan. Nyt niin ei voida enää yksinkertaisesti tehdä, sillä ilmastokriisi etenee hurjaa vauhtia ja sen vaikutukset näkyvät jo meillä Suomessakin”, Ohisalo toteaa.