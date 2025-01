Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen suunnittelu on hyvässä vauhdissa

Uinti- ja liikuntakeskusta käyttävät liikuntaseurat ja -yhdistykset, kahden koulun oppilaat sekä omatoimiset liikkujat. Arkipäivisin keskusta käyttävät enimmäkseen ikääntyvät kaupunkilaiset ja koululaiset. Tavoitteena on, että uimahallissa olisi vuosittain 400 000 käyntiä ja liikuntahalleissa yli 300 000 käyntiä. Keskuksen osoite on Hampurinkuja 4.

”Helsingissä ei ole rakennettu uutta suurta uinti- ja liikuntakeskusta vuosikymmeniin. Kohteen suunnitteluun panostetaan yhdessä käyttäjien kanssa”, kertoo hankkeen projektinjohtaja Robert Hanson.

”Helsingissä on vain muutama uimahalli, jossa pääallas on 50 metrin pituinen. Jotta kaupunki pystyisi vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että Jätkäsaaressa kasvatetaan pääaltaan vesipinta-alaa aiemmin suunniteltua suuremmaksi. Pyrimme lisäksi luomaan uimahallin pienempiin altaisiin hauskuutta ja viihtyisyyttä, joka innostaisi eri ikäisiä uimaanoppijoita. Perinteisen saunan lisäksi on harkinnassa kaikille avoin sauna, jossa voi löylytellä esimerkiksi koko perheen voimin. Suunnittelemme myös ulkoliikuntatilaa.”



Helsingin kaupungin liikuntapäällikkö Tarja Loikkanen pitää tulevaa uinti- ja liikuntakeskusta merkittävänä panostuksena helsinkiläisten liikunta- ja liikkumismahdollisuuksiin.



”Avautuessaan Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskus palvelee monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä. Eteläinen Helsinki on saamassa paljon kaivatun ja kaikin puolin kattavan uuden uinti- ja liikuntakeskuksen, jossa on merkittävän kokoiset liikuntatilat eri liikunta- ja urheilulajien harrastamiseen”, kertoo Loikkanen.



Rakennus sijoittuu näkyvälle paikalle, ja se toimii maamerkkinä alueella. Tämän takia ulkoarkkitehtuuri on laadukasta ja mittakaavaltaan julkiselle rakennukselle sopivaa. Alustavissa suunnitelmissa uimahalli sijoittuu rakennuksen betonirakenteiseen alakertaan, jonka julkisivuun suunnitellaan tiiliverhoilua. Puurunkoiseen yläkertaan tulee sisäliikuntatiloja ja ulkoterassi. Kaikille avoin kahvila sijoitetaan rakennuksen aulaan, lähelle Tyynenmerenkatua.



Suunnittelun yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja lisätä kohteen ympäristöystävällisyyttä. Puurakentamisen lisäksi pyritään muun muassa edistämään rakennusosien kierrätystä siellä, missä se turvallisesti ja aikaa kestävästi onnistuu.

Rakentaminen tavoitteena aloittaa vuonna 2026

Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen suunnittelu jatkuu. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee hankesuunnitelmaa arviolta loppukeväästä 2025. Toteuttaja otetaan mukaan hankkeen yhteiseen kehitysvaiheeseen, joka kestää arviolta vuoden 2026 kesään asti. Tämän jälkeen on tarkoitus aloittaa rakentaminen. Liikuntatilojen arvioidaan aukeavan käyttäjille vuonna 2029.

Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa hankesuunnitteluvaiheessa PES-Arkkitehdit Oy. Hankkeen urakoitsijan hankinta on aloitettu, ja valinta tehdään tänä vuonna.

Liikuntakeskuksen paikalta puretaan Jätkäsaaren Bunkkeri kahdessa vaiheessa – keväällä purkamisessa on tauko

Bunkkerin purkaminen aloitettiin keväällä 2024, ja rakennuksen raskaat purkutyöt loppukesästä 2024. Ensimmäisen purkuvaihe valmistuu arviolta helmi-maaliskuussa 2025, jolloin työmaa jää tauolle. Rakennuksesta puretaan tässä purun ensimmäisessä vaiheessa kaksi kolmasosaa.



Rakennuksen alimmat kerrokset ja maanalaiset rakenteet on tarkoitus purkaa, kun sen paikalle tulevaa Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen uudisrakennusta on suunniteltu tarpeeksi pitkälle. Tällä hetkellä tavoitellaan purkutyön jatkamista kesällä 2025. Aikataulu varmistuu myöhemmin.