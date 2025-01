Kainuun ELY-keskus antoi ohjelmalausuntonsa Puolangan Tervakankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Tervakankaan hankealue sijaitsee Joukokylän eteläpuolella, noin 20 kilometriä Puolangan keskustaajamasta koilliseen. Alueen pinta-ala on noin 1700 hehtaaria. Tuulivoima-alueen sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla. Tuulivoima-alueelle suunnitellaan 8-10 voimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä noin 70 MW.



Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) mukaisena yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on ohjata YVA-menettelyä. Lain mukaisen 0-vaihtoehdon, hankkeen toteuttamatta jättämisen, lisäksi Tervakankaan arviointiohjelmassa esitetään vaihtoehtoina 10 tuulivoimalan (VE1) tai kahdeksan tuulivoimalan (VE2) rakentamista alueelle.

Voimala-alueen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon on tarkasteltu yhtä reittivaihtoehtoa. Sen mukaan sähkönsiirto toteutetaan hankealueen eteläpuolelle rakennettavalla noin 17,8 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla, jolla liitytään Kajave Oy:n hallinnoimaan Seitenoikea-Puolanka voimajohtoon hankealueen eteläpuolella

Yhteysviranomainen ottaa arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa kantaa ohjelmassa esitettyihin ympäristön nykytilan arvioihin, vaikutusten arviointimenettelyyn ja laajuuteen sekä tehtävien selvitysten riittävyyteen. Tervakankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma täyttää arviointiohjelman sisältövaatimukset ja siinä on käsitelty ympäristövaikutuksia YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tervakankaan YVA-ohjelmassa on hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi arvioitu ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset. Myös yhteisvaikutukset on arvioitu merkittäviksi.

Lausunnossaan yhteysviranomainen nostaa pitkästä sähkölinjasta aiheutuvat vaikutukset yhdeksi merkittävimmistä vaikutuksista selostuksessa tarkemmin käsiteltäväksi. Leveällä sähkönsiirtolinjalla saattaa olla vaikutuksia mm. useiden Natura-alueiden suojeluperusteena olevalle liito-oravalle. Tästä syystä myös Kuirivaaran Natura-alueelle tulisi tehdä vähintään selvitys Natura-arvioinnin tarpeesta. Yhteysviranomainen korostaa myös, että arviointiselostuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota alueen maisemavaikutusten arviointiin sekä luonnontilaisten pohjavesien suojaamiseen.

YVA-menettely jatkuu tarvittavien selvitysten ja arviointitulosten kokoamisella, jotka hankevastaava tulee esittämään arviointiselostuksessa.

Arviointiohjelma, siitä annetut lausunnot ja mielipiteet sekä ELY-keskuksen antama lausunto arviointiohjelmasta löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/tervakangas-tuulivoima-YVA