Petri Huru vieraili Merikarvialla keskustellen alueellisista kehityshankkeista ja turvallisuusaiheista

Merikarvian kunnan yhteistyösarjassa Satakuntalaisten poliitikkojen kanssa vuorosssa Petri Huru

Vierailujen tavoitteena on vaihtaa ajatuksia aluepolitiikasta ja ajankohtaisista uudistushankkeista valtakunnanpolitiikassa. Tänään kalenterissa oli Perussuomalaisten kansanedustajan Petri Hurun, kunnanjohtajan sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien välinen keskustelu.

Vierailusarja jatkuu tiistaina Laura Huhtasaaren - Perussuomalaiset, kansanedustaja ja entinen europarlamentaarikko ja perjantaina Eeva Kallin - Keskusta, kansanedustaja, Satakunnan aluevaltuutettu kanssa.

Millaista kansanedustajan työ on käytännössä?

Kansanedustajan työ on monipuolista ja varsin vastuullista, he määrittelevät yhteiskuntamme perustan - lainsäädännön uudistusten suunnan. Kansanedustajien tehtäviin kuuluu siis lakien laatiminen ja keskustelu politiikasta muutoinkin. Äänestäjien kanssa käydyissä keskusteluissa kansanedustajilla on mahdollisuus saada tuntumaa siitä, mikä on yleinen mielipide kustakin teemasta ja kuulla kehittämisehdotuksia joita voi hyödyntää lainsäädäntötyössä.

Kansanedustajat kokoontuvat yhteen täysistunnoissa. Siellä kansanedustajilla on mahdollisuus pitää puheenvuoroja. Täysistunnoissa myös äänestetään tekeillä olevista lainsäädännön yksityiskohdista. Valiokuntatyö täydentää kansanedustajan työnkuvaa. Lait nimittäin valmistellaan valiokunnissa ja siellä kansanedustajat saavat asiantuntijoilta lisätietoa käsillä olevista teemoista. Kansanedustajilla on myös mahdollisuus tehdä itsenäisesti lakialoitteita ja kysymyksiä hallitukselle: He voivat myös arvostella hallituksen toimia jos heidän näkemyksensä ei mene yksiin hallituksen päätösten kanssa. Kansanedustajilla on myös kansainvälisitä tehtäviä. Suomen eduskunnassa toimii 200 kansanedustajaa.

Petri Hurun poliittinen ura