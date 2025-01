Jälleen lakkoja kemianteollisuuteen, nyt myös toimihenkilöt yllättäen mukana – lakot eivät Teollisuusliiton tai Ammattiliitto Pro:n toiveista huolimatta lisää palkanmaksuvaraa

Teollisuusliiton ilmoittamat uudet lakonuhat koskevat kemian perusteollisuuden, muoviteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden sopimusaloja. Uudet lakonuhat on ilmoitettu 3.2. klo 00 ja 8.2. klo 17.59 väliselle ajalle.



Lakonuhat ovat jatkoa Teollisuusliiton viime viikolla ilmoittamille lakoille 22:een kemianteollisuuden yritykseen. Nyt lakonuhkia on ilmoitettu 36:een yritykseen ja lakonuhkien piirissä on noin 5 000 työntekijää. Lisäksi tänään yllättäen, neuvotteluiden ollessa vielä osapuolten välillä kesken, Ammattiliitto Pro ilmoitti vastaavalle ajalle lakonuhat 11:een yritykseen. Tämän lakouhan piirissä on noin 2 600 toimihenkilöä. Kemianteollisuus tuomitsee lakot vastuuttomina.



Kemianteollisuus ry:llä, Teollisuusliitto ry:llä sekä Ammattiliitto Pro ry:llä erimielisyys tiivistyy palkankorotusten tasoon. Näkemyserot ovat isot.



Jos ammattiliittojen ajatus on, että palkankorotusvaraa syntyy pysäyttämällä viikoiksi teollisuutta, oletus on väärä. Lisäksi tämä lakkosuma vientiteollisuuteen osoittaa niin Teollisuusliitolta kuin Ammattiliitto Pro:lta vanhakantaista toimintatapaa ja riitojen ratkaisukykyä sekä välinpitämättömyyttä liittojen omien jäsenten työpaikoista. Jokakeväinen lakkoilu on myös selkeä viesti siitä, että liitot pyrkivät tietoisesti heikentämään kuvaa Suomesta investointikohteena.



– Palkankorotusvaatimukset ovat täysin epärealistisia yritysten tilanteeseen nähden. Vuosien 2023 ja 2024 laajoilla poliittisilla lakoilla on jo viety yritysten palkanmaksuvaraa ja nyt viedään jälleen, sanoo työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä Kemianteollisuus ry:stä.



Tilauskannat Kemianteollisuudessa ovat edelleen matalalla ja suuri osa alan yrityksistä kertoi Kemianteollisuudelle joulukuussa, että tilanne on yrityksessä huono tai erittäin huono. Lomautuksia tai irtisanomisia oli tulossa tai käynnissä poikkeuksellisen monessa yrityksessä. Nämä kaikki faktat ovat ammattiliittojen tiedossa.



– Kemianteollisuus toivoo, että Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Tässä tilanteessa tärkeintä on turvata teollisuuden yritysten pysyminen Suomessa ja alan työpaikat sekä olla vaarantamatta tulevaisuuden investointeja Suomeen. Kemianteollisuus on ollut neuvotteluissa valmis keskustelemaan ostovoimaa turvaavista palkankorotuksista yritysten tilanne huomoiden, mutta kustannuskilpailukykyä ei ole varaa heikentää.