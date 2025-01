Vihreiden Krista Mikkonen: Metsien käyttö ei ole kestävällä pohjalla - nyt tarvitaan korjausliike metsänielujen vahvistamiseksi

Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinielusta päästölähteeksi, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen tuoreista laskelmista. Aiemmin metsät ovat sitoneet hiiltä niin paljon, että se on kattanut muun maankäyttösektorin päästöt. Nyt metsistä aiheutuu enemmän päästöjä kuin niihin sitoutuu.

“Metsien muuttuminen päästölähteeksi on vakava uutinen, vaikkei mikään yllätys. Viimeistään nyt hallituksen on herättävä toimiin maankäyttösektorin vahvistamiseksi. Tähän mennessä Orpon hallitus on kyennyt vain syyttämään edellistä hallitusta, mutta ei ole itse päättänyt mistään lisäkeinoista. Päinvastoin, se on lakkauttanut aiemmin maankäyttösektorilla aloitettuja ilmastotoimia,” sanoo Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen.

Mikkosen mielestä myös metsäteollisuuden on syytä olla kiinnostunut metsien kestävämmästä käytöstä ja metsänielujen vahvistamisesta.

”Metsiemme käyttö ei ole kestävällä pohjalla. Tämä näkyy niin metsien muuttumisena päästölähteeksi kuin myös metsäluonnon jatkuvana köyhtymisenä. Metsien kestämätön käyttö on myös uhka puunkäytölle tulevaisuudessa. Jos emme huolehdi metsien ilmasto- ja luontokestävyydestä, niin metsät eivät pysty jatkossa tuottamaan tarvitsemaamme raaka-ainetta teollisuudenkaan käyttöön,” huomauttaa Mikkonen.

Mikkonen korostaa, että kansantalouden tulevaisuuden kannalta hakkuumäärien saaminen kestävälle tasolle on aivan kriittistä.

”Avainkysymys metsien hiilinielun vahvistamisessa on hakkuiden vähentäminen kestävälle tasolle. Siihen tarvitaan poliittisia työkaluja. Yhtälailla on ohjattava metsähakkuiden kiertoaikojen pidentämiseen ja ehkäistävä metsäkatoa ottamalla käyttöön maankäytön muutosmaksu. Puu on niin nyt kuin tulevaisuudessa Suomelle tärkeä ja arvokas raaka-aine. Jotta vihreää kultaa on jatkossakin saatavilla, on metsien ekologisesta kestävyydestä huolehdittava nyt, päättää Mikkonen.