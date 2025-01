Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaalistartissa: Vaihtoehto nykymenolle löytyy keskeltä

-Moni turhautunut on kysynyt, että tätäkö sitä vallanpitäjiltä, kokoomukselta ja perussuomalaisilta tilattiin?

Kaikkonen myöntää, että keskusta lähtee alue- ja kuntavaaleihin haastajana. Tämä asetelma sopii puolueelle hyvin.

-Tarjoamme aidon vaihtoehdon, aidot ihmiset ja oman linjan, joka on ihan muuta kuin vasemmiston ja oikeiston tarjoukset.

Orpon hallituksen syntilista suomalaisten terveyspalvelujen hoitamisesta on keskustan puheenjohtajan mukaan karmea. Lastensuojelusta, terveysasemista ja vanhustenhuollosta on leikattu aivan liikaa ja aivan liian nopeasti.

Samanaikaisesti hallitus kurittaa julkista terveydenhuoltoa, se lapioi valtavia summia ylimääräisiä lisätukia yksityiseen terveysbisnekseen. Tämä on Kaikkosen mukaan yksiselitteisesti väärää politiikkaa.

Keskustan alue- ja kuntavaalien asialistalle kelpaa Kaikkosen mukaan pienikin asia, jos se on tärkeä.

-Keskustalaisille tärkein syy vaikuttaa ovat suomalaisten arkiset asiat. Keskitymme ihmisiin ja tekemiseen, emme hallintoon ja repimiseen.

Tavallisten ihmisten puolelle asettuminen on puheenjohtajan mukaan näinä aikoina rohkea valinta.

-Ihmisläheinen ruisleipäpolitiikka on vaihtoehto, koska laitojen älämölö ja vääriin asioihin keskittyminen eivät vie Suomea eteenpäin.

Puhe kokonaisuudessaan alla:

Hyvät ystävät,

toivottavasti vuosi itse kullakin on startannut hyvin ja reippaasti. Meikäläisellä kilometrejä kertyy näin viikkoina mittariin vähän jokapuolella Suomea. Karjalasta Lappiin ja Pohjanmaalta Koilismaalle. Tie vie ja vetää, kiitos kun olette mukana.

Tänä viikonloppunakin pitäisi pieni reissu heittää, mutta hoidetaan tärkeimmät hommat ensin. Huhtikuussa on vaalit, meille ensimmäiset yhteiset tällä uudella puoluejohdolla. Mutta ei puoluejohto vaaleja ja vaalivoittoa yksin tee, ei alkuunkaan. Siihen tarvitaan paljon isompi porukka: Te täällä paikalla olijat ja tuhannet ja tuhannet muut ympäri Suomen.

Oma ajatus on, että hoidetaan homma viimeisen päälle. Maata kiertäessä, aivan viime päivinäkin, on nimittäin käynyt selväksi, että sitä mukaa kun pettymys Suomen nykyistä meininkiä ja johtoa kohtaan on kasvussa, kasvavat myös odotukset ja toiveet meitä kohtaan.

Moni turhautunut on kysynyt, että tätäkö sitä vallanpitäjiltä, kokoomukselta ja perussuomalaisilta, tilattiin? Vai voivatko ne päättäjätkään edes millekään mitään, etenevätkö asiat ennalta asetetuilla kiskoilla, jossa voi vain koettaa pysytellä kyydissä?

Onko Suomella vain yksi mahdollinen suunta, nykysuunta, ja päätöksenteossa vain yksi mahdollinen linja?

Ei tietenkään. Aina on vaihtoehtoja. Aina voi vaikuttaa.

Synnytyssalin ensiparkaisusta aina vanhuuden päiviin. Ensimmäisestä koulupäivästä ensimmäiseen eläkepäivään. Ihminen itse, hänen läheisensä, lähiyhteisöt, päättäjät. Aina voi voi vaikuttaa.

Sama koskee Suomen suuntaa. Se voidaan tietenkin kääntää kohti parempaa. Sen opettavat historiamme synkimmät hetket. Vaikeuksiin ei saa alistua. Muutos on mahdollinen, se pitää tehdä, ja sitä varten me olemme täällä. Suunta voidaan kääntää kohti parempaa ja suunta muuten pitää muuttaa kohti parempaa. Ja me pystymme siihen!

Meille keskustalaisille tärkein syy vaikuttaa ovat suomalaisten arkiset asiat, turvallisuus ja tulevat vuodet. Välillä muuten tuntuu, että politiikan laidat vasemmalla ja oikealla hakevat politiikkansa käyttövoiman aika omituisista asioista.

Tunteet ovat viimeksi roihunneet päiväkotien lautapelien ympärillä. Afrikan tähdestä kyllä taistellaan, mutta taistelisiko joku myös alkutuotannon puolesta?

Saa lautapeleistäkin totta kai peistä taittaa, mutta olisiko sittenkin vielä tärkeämpää, että pidämme huolen siitä, että perusasiat ovat kunnossa:

laadukas päivähoito lapsille

turvallinen koulutie ja hyvä peruskoulu

jos sairastuu, täytyy päästä hoitoon, kohtuullisen matkan päähän ja kohtuullisessa ajassa

ikäihmisille pitää olla vanhuuden turvaa

kotimainen ruoka, puhdas vesi ja kotimainen energia

Moni voi pitää näitä itsestäänselvyyksinä. Mutta itsestäänselvyydetkin voidaan menettää, jos niitä ei puolusteta, niihin ei panosteta ja niistä pidetä huolta.

Kun maailmalla tuulee, niin kuin nyt tuulee, niin tärkeintä on pitää oma paketti kunnossa. Oma paketti kunnossa. Turvallinen ja toimiva yhteiskunta kestää parhaiten myös maailman myrskyissä.

Mutta oma paketti ei ole nyt menossa siihen suuntaan, kuin haluaisimme. Vaalikautta on mennyt jo sen verran, että väliarvion aika lähestyy.

Ja vaalikautta on mennyt myös sen verran, että enää ei selviä sillä, että syyttää vaikeuksista edellistä hallitusta. Kuuntelin sitä virttä ensimmäisen puoli vuotta. Ja kuuntelin sitä virttä ensimmäisen vuoden. Mutta en kuuntele enää. Tämän päivän tilanteesta on vastuussa tämän päivän hallitus.

Ja miltä tilanne sitten näyttää?

Kohta puolet vaalikaudesta on takana, ja

Tavallisen suomalaisen verotus on kireintä kymmeneen vuoteen.

Työttömyys on pahinta yhdeksään vuoteen.

Konkursseja tehdään enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Julkista terveydenhuoltoa ajetaan päivystyksiä myöten alas.

Ja nytkö pitäisi keskittyä siihen, mitä lautapelejä päiväkodeissa pelataan?

Me keskustalaiset emme tähän halpaan mene. Emme mene. Eivätkä muuten mene tulevissa vaaleissa suomalaiset äänestäjätkään. Sen tulevat hallitusherrat ja -rouvat näkemään!

Hyvät ystävät, nyt katse perusasioihin. Omaan pakettiin. Sen kunnossa pitäminen on myös paras vastaveto maailman epävarmuuteen ja melskeeseen.

Työ ja toimeentulo. Tasapuolinen mahdollisuus käydä koulua, saada hoitoa, liikkua ja sivistyä. Kotiseutu, jossa kelpaa yrittää, opiskella ja tehdä töitä. Mahdollisuus kotiin, mahdollisuus perheeseen. Mahdollisuus harrastuksiin, liikuntaan, kulttuuriin. Turvallinen arki.

Turvallisuutta, mahdollisuuksia, elämisen edellytyksiä. Ei enempää eikä vähempää.

Jokainen poliittista keskustelua seuraava näkee, että näillä eväillä Keskusta ei ole valtavirtaa, vaan haastaja. Se sopii meille oikein hyvin.

Hyvät ystävät,

Politiikka on myös voimalaji. Urho Kekkoselta kysyttiin joskus, mistä saatte voimanne.

Urkin vastaus oli: ”Ruisleivästä”.

Olemme ruisleipäpuolue, joka saa voimansa ruisleipäasioista. Ihmisen kokoisista kysymyksistä, elämän tärkeimmistä asioista. Niillä haastamme muut, koska muu olisi meille vierasta ja teennäistä.

Ja koska me tiedämme, että paljon hyvää työtä on tehtävänä ja ihmisten arkea paranneltavana, kunhan vaan työmaalle saadaan valittua oikeat tekijät.

Siitä näissä vaaleissa on kysymys.

Keskitymme ihmisiin ja tekemiseen, emme hallintoon tai repimiseen. Tekijäporukka ei alistu surkutteluun. Tarjoamme aidon vaihtoehdon, aidot ihmiset ja oman linjan, joka on ihan muuta kuin vasemmiston tai laitaoikeiston tarjoukset.

Hyvät ystävät,

koti on maailman keskipiste.

Tarjoamme kodeille parempaa kotitalousvähennystä tärkeiden palvelujen ostoon, kun hallitus leikkaa sitä.

Arjen koviin paikkoihin keskustan vastaus on lisätä kotipalvelua alle kouluikäisten lasten perheille. Aitoon avuntarpeeseen pitää saada ainakin kolme tuntia kotipalvelua kuukaudessa.

Ajamme turvallista koulutietä, joka ei ole liian pitkä. Hallinnon tarpeiden sijaan valitsemme ihmisten tarpeet: Jättiyksiköiden sijaan tavoittelemme kohtuullisen kokoisia lähikouluja ja lähipäiväkoteja.

Ja niillä alueilla, joissa on päällä suurpetovaara, pitää jatkossa olla kunnan järjestämä koulukyyti.

Jotta ihmiset voivat oppia ja työskennellä sujuvasti, vahvistamme nettiyhteyksiä ja täydennämme etäoppimisen mahdollisuuksia lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Teemme kuntien työntekijöiden työajoista joustavampia ja lisäämme etätyön mahdollisuuksia. Se ei ole keneltäkään pois.

Emme myöskään halveksu julkisen sektorin työntekijöitä, tai ajattele heitä rasitteena ja kulueränä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö, opettajat, hoitoalan ihmiset, siivoojat, poliisit, pelastusalan työntekijät, sotilaat ja monet muut tekevät mielestämme tärkeää ja arvostettavaa työtä.

Eikä meille käy nykysuunta, jossa asumiskustannukset vain nousevat ja lähiluontoa lanataan tehokkuuden nimissä. Elämän pitää olla muutakin kuin asumiskustannusten kanssa tappelemista, joten me ajamme kohtuuhintaista asumista niin maalla kuin kaupungeissa. Ja elävää lähiluontoa puolustamme kaikkialla, suurissakin kaupungeissa.

Hyvät ystävät,

toimiva terveydenhuolto on turvallisen arjen peruskivi.

Orpon hallituksen syntilista suomalaisten terveyspalveluiden hoitamisessa alkaa olla aika karmea. Lastensuojelusta, terveyspalveluista, vammaispalveluista ja vanhustenhoidosta leikataan aivan liikaa ja aivan liian nopeasti. Hallituksen politiikka pakottaa hyvinvointialueet ajamaan palveluita alas.

Samalla kun hallitus pahentaa julkisen terveydenhuollon ongelmia, se lapioi melkoisia summia ylimääräistä lisätukea yksityiseen terveysbisnekseen.

Herranen aika, eiväthän yksityiset terveysjätit avun tarpeessa ole, vaan yhteiset julkiset palvelut. Yksityinen puolikin kyllä tarvitaan, mutta se ei mene oikein, kun julkiselta puolelta rahaa leikataan ja yksityiselle lisätään.

Mutta me emme voi tekijäporukkana tyytyä vain nostamaan esille hallituksen politiikan ongelmia. Teemme väsymättä ehdotuksia, joilla hoitoon pääsyä ja palvelujen toimivuutta parannetaan. Meille tärkeintä ovat tasa-arvoiset, toimivat palvelut koko maassa, ei yksityisen suurbisneksen suosiminen tai palvelujen keskittäminen suuriin yksiköihin.

On aika saada muutos siihen, että perhe kohtaa joka lääkärikäynnillä uudet vieraat kasvot ja joutuu selittämään samat asiat taas uusiksi. Siksi ottaisimme käyttöön perhelääkärijärjestelmän. Oma lääkäri joka perheelle ja hoitoon rivakasti kun tarve vaatii, se on Keskustan malli.

Ja jotta niitä lääkäreitä riittäisi, Keskustan linja on lisätä lääkärikoulutusta sekä lääketieteen opiskelijoiden harjoittelua hyvinvointialueen toimipisteissä.

Ja jotta lääkärien työllistäminen tapahtuisi kestävällä tavalla, Keskusta laittaisi keikkalääkäribisneksen ja näistä seuraavat valtavat kustannukset kuriin kovin ottein. Terveydenhuoltojärjestelmä on ihmisten palveluita varten, ei rahastamista varten.

Ja sitten vielä se mummoralli.

Ei ole oikein, että ikäihmisten palvelutaloja ajetaan alas ja mummoja ja vaareja siirrellään kauas läheisistä. Eikä ole oikein se, että ikäihmisten, ja kaikkien muidenkin, tärkeimpiä terveyspalveluita ei ole saatavissa läheltä.

Liian monet ikäihmiset joutuvat viettämään viimeiset vuotensa kaukana omaisistaan ja läheisistään. Osa tapauksista tuntuu täysin epäinhimillisiltä. Ikävä ja yksinäisyys voi olla musertavaa. Tähän me ajamme muutosta, oikeutta asua lähellä omaisia ja läheisiä myös vanhuuden vuosina. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille.

Ongelma on myös kela-kyydeissä. Nykytilanteessa valtio maksaa kela-taksin terveyspalveluihin, kun taas hyvinvointialue vastaa niistä palveluista ja palvelujen sijainnista. Tuloksena hyvinvointialueen taloudenpidossa voi näyttää järkevältä keskittää palvelut suurimpiin keskuksiin ja ajattaa ihmisiä pitkiä matkoja takseilla, koska kalliin taksin maksaa valtio. Yhteiskunta ei tässä tietenkään säästä, mutta kaikki häviävät: Ihmisen matka hoitoon kasvaa, samaten kustannukset veronmaksajille.

Esitänkin, että mummoralli pistetään nyt kuriin, ja kuljetuskustannukset sekä palvelupaikat pistetään samoihin käsiin eli hyvinvointialueille. Näin alettaisiin katsomaan kokonaisetua, kun näitä päätöksiä tehdään. Järki käteen ja päätökset asiasta pian vaikkapa huhtikuun kehysriihessä. Saa suorittaa.

Hyvät kuulijat,

jokaiselle kuuluu arvokas huominen.

Liian moni yhteiskunnan vähäosainen, sairas ja vanhus painii kasvavien maksujen kanssa, joita maan hallitus taas vuodenvaihteessa nosti tuntuvasti. Hallitus ei ole huomioinut päätöksissään sitä, miten raskaasti monet leikkaukset ja maksujen korotukset kasautuvat päällekkäin yksittäisille, samoille pienituloisille ihmisille. Tämä johtaa todella kohtuuttomiin tilanteisiin.

Jotta maksujen kasautuminen ei kävisi kohtuuttomaksi, Keskusta esittää nyt yhtenäistä vuosittaista maksukattoa lääkkeille, matkakustannuksille, lääkärinpalkkioille ja hoitokuluille. Jokin raja pitää olla siinä, paljonko sairasta ihmistä kupataan eri suunnista.

Se on oikeus, ja se on kohtuus

Ja pakko meidän on pystyä parempaan myös mielenterveyden hoidossa. Mielenterveysongelmat ovat paitsi valtava inhimillinen hätä, myös niiden kustannus maallemme on järkyttävä. Jos apua saisi nopeammin, helpottuisi tilanne varmasti.

Olemme keränneet erinomaisia kokemuksia matalan kynnyksen ”astu sisään”- mielenterveyspäivystyksiä sekä vapaaehtoisten ylläpitämistä chat- ja puhelinpalveluista. Näitä me haluamme lisätä. Se on inhimillistä, oikein, ja se myös säästää, kun tukea saa ennen ongelmien paisumista entisestään.

Mielenterveys on tärkeä osa terveyttä.

Hyvät keskustalaiset

asialistallemme kelpaa pienikin asia, jos se on tärkeä. Olemme tavallisten ihmisten asialla, ja se tuntuu tänä päivänä olevan aika rohkea valinta.

Ihmisläheinen ruisleipäpolitiikka on vaihtoehto, koska laitojen älämölö ja vääriin asioihin keskittyminen ei vie Suomea eteenpäin.

Laitakahinoista ei maaleja tehdä, oltiin sitten oikeassa tai vasemmassa nurkassa. Paras paikka iskeä kiekko reppuun on keskellä.

Ovatko asiat menossa nyt oikeaan suuntaan? Eivät ole.

Pitääkö nykymenon vain antaa jatkua? Ei pidä.

Mitä siis pitää nyt tehdä?

Vaihtaa keskelle.

Haluatko peruskoulun kuntoon?

– Vaihda keskelle.

Haluatko mummorallin kuriin?

– Vaihda keskelle

Haluatko perhelääkärin kaikille?

– Vaihda keskelle.

Haluatko muutoksen nykymenoon?

– Vaihda keskelle.

Maata kiertäessä kuulee, mitä ihmiset ovat mieltä. Kansa ei nykymenoa, nykysuuntaa, nykytyyliä arvosta. Vaalien lupaukset on syöty. On vastalauseen aika. On parempien ratkaisujen aika. Nyt tarvitaan muutosta.

Keskusta voi sen tarjota, jos uskallamme. Ja mehän uskallamme.

Oma politiikkamme ja ehdokasasettelumme ratkaisevat vaalituloksen. Ja ne ehdokkaat me keräämme nyt, ihan koko porukan voimin. Eihän me tässä tarvita huippuyksilöitä tai tuulitunnelin tuotoksia, vaan tavallisia hyviä ihmisiä, elävän elämän asiantuntijoita. Mitä monipuolisempi porukka, sen parempi meille kaikille.

Eiköhän anneta kansalle mistä valita. Kepun kelkka nimittäin kulkee ja kyytiin mahtuu!

Hyvä ystävä,

Sitä ei ole vielä kivitauluun kirjoitettu, mitä vaaliuurnasta vaalipäivänä löytyy. Vaalituloksen kirjoittavat suomalaiset äänestyslappuihinsa keväällä, yksi ääni kerrallaan. Tulos on auki ja Keskustan vaalityö alkaa nyt. Tässä, tästä ja nyt.

Suomalaiset voivat yllättää. Samaten me.

Jos muutos on tarpeeksi suuri, muuttuu suunta. Lähellä ja koko maassa.

Jokaisella suomalaisella on huhtikuussa työkalupakissa yksi helppo teko, joka tekee hyvää Suomelle ja kotiseudulle.

Paras tapa ottaa kantaa nykymenoa vastaan ja muutoksen, edistyksen sekä turvallisuuden puolesta mahtuu kahteen sanaan.

Vaihda keskelle.