Oma Kymenlaakso -palvelu otettu innostuneesti vastaan

Torstai-iltaan 16.1.2025 mennessä eli kolmen ensimmäisen päivän aikana Oma Kymenlaaksoon on kirjauduttu lähes 10 000 kertaa ja noin 800 asiakasta on jo saanut apua terveyshuoliinsa. Sovelluskauppojen tietojen mukaan Oma Kymenlaakso -palvelu on ladattu kaikkiaan lähes 5400 kertaa.

Eniten Oma Kymenlaakso -palvelussa on käytetty uutta terveysasemien chat-kanavaa. Myös suun terveydenhuollon ja neuvolan asiointikanavissa on käyty paljon keskusteluja. Odotusajat chatissa ovat vilkkaasta asioinnista huolimatta pysyneet lyhyinä, pääasiassa muutamissa minuuteissa. Chattien lisäksi asiakkaat ovat käyneet videovastaanotoilla ja käyttöä on ollut myös palvelusta löytyvälle muulle sisällölle kuten avoimille hoitopoluille.

Teknisesti Oma Kymenlaakso -palvelu on toiminut ilman suurempia ongelmia sekä ammattilaisten että asiakkaiden näkökulmasta. Käyttöönotossa esiin nousseita vähäisiä muutostarpeita viedään tuotantoon seuraavien päivien aikana.

Hyvinvointialueella ollaan tyytyväisiä Oma Kymenlaakso -palvelun vastaanottoon, joka osoittaa digitaalisten palvelujen kysynnän ja tarpeellisuuden. Lisää palveluja Oma Kymenlaaksoon on jo rakenteilla. Alkukeväästä palveluun lisätään tiedot ajanvarauksista ja laboratoriokokeiden tuloksista.

Mobiilisovelluksella ja verkkoselaimessa käytettävä Oma Kymenlaakso kokoaa hyvinvointialueen digitaaliset palvelut kymenlaaksolaisten käyttöön. Oma Kymenlaakso -palvelun voi ladata sovelluskaupasta tai käyttää palvelua verkkoselaimella osoitteessa omakymenlaakso.fi.