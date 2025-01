Raahen kiirevastaanotto on auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22, yöllä apua saa soittamalla Päivystysapuun tai hätänumeroon 112 – älä jää kovien kipujen kanssa odottamaan aamua

Raahessa on aloittanut toimintansa kiirevastaanotto, joka on avoinna vuoden jokaisena päivänä kello 8–22. Sinne saa yhteyden arkisin kello 8–16 soittamalla omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen. Illalla ja yöllä asiakkaita auttaa ja neuvoo Päivystysapu, joka myös ohjaa asiakkaan tarvittaessa Raahen kiirevastaanotolle kello 22 asti ja yöllä lähimpään auki olevaan päivystykseen. Jos oma vointi on yöllä huono tai kivut ovat kovat, yhteydenotto Päivystysapuun esimerkiksi puhelimella on suositeltavaa. Hätätilanteissa tulee soittaa aina numeroon 112.