Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.1.2025

Tulevan syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa 2.1.2025 14:30:00 EET | Tiedote

Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6 000 lasta. Vuonna 2018 syntyneiden helsinkiläisten lasten ensimmäinen koulupäivä on torstai 7.8.2025. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti 7.–26.1.2025 tai käymällä koululla keskiviikkona 22.1.2025. Koulun aloittaville ekaluokkalaisille on lähetetty marraskuun 2024 lopussa Tervetuloa kouluun -opas, jossa on kattavasti tietoa koulun aloittamisesta. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy myös osoitteesta edu.hel.fi/tervetuloakouluun.