Jägarförbundet betalar ett insamlingsarvode på 50 euro åt medlemsföreningarna för insamling av DNA-prover av varg i utbyte mot analysdata

Jägarförbundet betalar ett insamlingsarvode på 50 euro per varg- eller hundvargsprov för DNA-avföringsprov som samlats in under vintern 2024–2025. Arvodena betalas till jaktföreningar som ska vara medlemmar i Jägarförbundet. En enskild jägare kan inte få arvodet.

Medlemmarna i en jaktförening kan samla in prover inom ramen för allemansrätten och således också utanför föreningens område.

"Jägarförbundet uppmuntrar sina medlemsföreningar till ömsesidigt samarbete för att observera flockarnas placering i realtid och organisera insamlingsverksamheten så att vargarna i flock- och parreviren kan kartläggas så bra som möjligt genom insamlingen av DNA-prover", motiverar Jägarförbundets verksamhetsledare Jaakko Silpola arvodet.

Förbundet betalar ersättning för en enskild varg högst tre gånger i kronologisk ordning utifrån uppgifterna i analysresultatet på Naturresursinstitutets sida Naturresursdata, provtagningsdatumet och ansökan om arvode. Webbplatsen för analysresultaten finns här (välj fliken "Varg"; och under den "DNA-prover").

Arvode kan sökas för varg- eller hundvargsprov som har samlats in under insamlingsperioden 15.11.2024–28.2.2025. Identifieringsnumret för vargens DNA-prov fås av Lukes insamlingsansvariga, som provet överlåts till. Av analysresultatet som identifieras med ett provnumret framgår om provet gällde en varg eller hundvarg. Arvode betalas inte för andra djur eller för prover som inte kan analyseras. Vanligtvis kan cirka 70–80 procent av proverna analyseras beroende på provets kvalitet.

Arvodet kan sökas elektroniskt från Jägarförbundet från och med den 1.2.2025. Förbundet bereder en ansökningsblankett till nätet som den sökande föreningens kontaktperson fyller i. I ansökan inkluderar den sökande uppgifter om DNA-analysresultatet för varje prov som arvode söks för. Utbetalningen sker från förbundet två gånger i månaden, dvs. i två veckors cykler.

Utbetalningen av arvoden inleds 15.2.2025. Föreningen bör ansöka om ersättning för de prover som samlats in under vintern senast 15.8.2025. Naturresursinstitutet publicerar resultaten på sidorna i fråga i två omgångar, de första proverna i februari och resten senast i samband med publiceringen av uppskattningen av stammen.

DNA-provpåsar fås från Naturresursinstitutet och provernas leveranslogistik sköts enligt deras och de insamlingsansvarigas anvisningar. Mer information om Lukes insamlingsanvisningar och en utbildningsinspelning om insamling finns här.

De insamlade DNA-proverna blir synliga på webbplatsen Petohavainnot.fi

Användare som registrerat sig på webbplatsen Petohavainnot.fi som upprätthålls av en privat aktör kan märka ut insamlingspunkterna för DNA-prover av varg. De insamlade DNA-proverna jämte provnummer kan anmälas till webbplatsen enligt insamlingsdag. Observationskartan på webbplatsen är tillgänglig för alla utan inloggning. De insamlade DNA-proverna symboliseras på kartan med en brun bajskorvsikon.

"På kartan kan man se var och när vargar har observerats, det vill säga var man kan få DNA-prover och var man redan har tagit prover", berättar webbplatsens administratör Ari Alinen.

Webbplatsens vargobservationer stöder insamlingen av DNA-prover. Webbplatsen har över 2 300 registrerade användare. I december 2024 hade webbplatsen 240000 besökare.

"Jägarförbundet rekommenderar att alla prover som redan samlats in under denna insamlingsperiod och alla prover som samlas in i fortsättningen märks ut på kartan. På så sätt kan alla aktörer på eget initiativ följa upp hur många avföringsprov som redan har samlats in från varje känt vargrevir", uppmuntrar verksamhetsledare Silpola.

Information om hur insamlingen av DNA-prover framskrider lokalt och om dess täckning fås också av de insamlingsansvariga i det egna området.

Jägarförbundet påminner ännu separat om att alla observationer av stora rovdjur ska anmälas till kontaktpersonerna för stora rovdjur. Kontaktpersonen för stora rovdjur ska anteckna observationerna i Tassu-systemet så att materialunderlaget för uppskattningen av stammen ska behållas heltäckande.