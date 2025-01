Kasvattaako myönteinen medianäkyvyys myyntiä?

Saimme eräältä asiakkaaltamme viestin: ”Mediahanke meni hyvin. Saimme kolmessa päivässä lähemmäs 70 liidiä netin kautta. Siinä riittää purettavaa myyntijohtajalle pitkäksi aikaa”.

Kyseessä oli erään asiakkaan ensimmäinen yhteistyöprojektimme. Saimme juuri oikean median toimittajan kiinnostumaan asiakkaastani, joka teki journalistisen jutun hänen tarinastaan. Valitsimme etukäteen, mistä teemoista ja millä faktoilla asiakkaani voisi haastattelun antaa. Emme pyrkineet puuttumaan journalismiin.

Toimimme hankkeessa ideoijana ja ovien aukaisijana toimittajan ja asiakkaan välissä.

Kokemukseni mukaan medianäkyvyys oikeassa mediassa tukee myyntiä lähes aina. Hyöty näkyy monella eri tavalla.

Jokaisen myyntijohtajan toive on, että näkyvyys tuottaa suoria liidejä. Vaikka ei tuottaisikaan, hanke ei ole epäonnistunut.

Näkyvyys tukee myyntiä ja markkinointia prosessin jokaisessa vaiheessa. Kylmäsoitoissa auttaa, jos soittaja on tutusta yrityksestä. Markkinoinnin toimenpiteet tehostuvat, jos viesti yrityksestä tulee useampaa kanavaa pitkin.

Yrityksen kannattaakin varmistaa hyödyt kahdella tavalla.

Tee mediahankkeesta asiakassisältöjä yrityksen omiin kanaviin ja jaa mediajutut siellä. Näihin molempiin on olemassa toimivat käytännot, ilman että pyörää tarvitsee keksiä aina uudestaan. Seuraa mikä on medianäkyvyyden vaikutus sen omiin mittareihin ja optimoi sitä mikä toimii: verkkovierailijoiden määrä ja palaajat, some-reaktiot, seuraajat, yhteydenotot ja saadut kaupat.

“Kerran kvartaalissa meidän on hyvä saada näkyvyyttä isossa mediassa. Sillä on heti vaikutus moneen asiaan. Rekrykampanjoihin tulee enemmän hakemuksia, markkinointi tehostuu ja myynti helpottuu”, erään ison asiakkaamme toimitusjohtaja on kertonut.

Jari Peltola