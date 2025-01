Pikkolan pienten lasten yksikkö saavutti harjakorkeuden

Kangasalan Pikkolassa juhlistettiin 17.1.2025 uuden Omenatarhan pienten lasten yksikön nousua harjakorkeuteen.

Uudisrakennuksen suunnitelmat hyväksyttiin elinympäristölautakunnassa kesäkuussa 2023 ja urakkasopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2023 Lujatalo Oy:n kanssa. Hanke on toteutettu yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Kangasalan kaupungin rakennuspäällikkö Merja Saarilahti kertoo, että yhteistyö on ollut tämän projektin onnistumisessa avainasemassa.

- Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä varmistaaksemme, että kaikki näkökulmat ja käyttäjien tarpeet on otettu huomioon. Tämä yhteistoiminta on ollut korvaamatonta ja siitä haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille osallisille, kertoo Saarilahti.

- Lujatalo Oy:llä on pitkät perinteet koulujen ja päiväkotien rakentamisesta ja on hienoa tuoda sitä osaamista tähän kohteeseen. Myös työturvallisuusteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja työmaa on edennyt täysin ilman tapaturmia. Yhteistoiminnallinen urakkamalli on mahdollistanut sujuvan hankkeen etenemisen, kertoo Lujatalo Oy:n aluejohtaja Henri Sulankivi.

Uudisrakennus on laajuudeltaan noin 6500 bruttoneliötä ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syyslukukaudella 2025. Rakennukseen tulee sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen tiloja. Jatkossa kaikki Kirkkoharjun 1. ja 2. -luokkalaiset käyvät koulua Omenatarhan pienten lasten yksikössä.