Isän ja pojan luontoseikkailut sulattivat sydämet: Peltsi ja Osmo vuoden ohjelma, Osmo Peltola vuoden esiintyjä – Ylen ohjelmille 10 Kultaista Venlaa

Vuoden ohjelmana palkittiin isän ja pojan luontoseikkailuista kertova Peltsi ja Osmo. Sarjassa Mikko “Peltsi” Peltola ja hänen poikansa Osmo karistavat kaupungin pölyt jaloistaan ja suunnistavat kohti erämaita ja Suomen upeita kansallispuistoja. Sarja on kerännyt poikkeuksellisen paljon kiitosta ja katsojia.

Osmo Peltola palkittiin vuoden esiintyjänä. 12-vuotias on sulattanut yleisön sydämet aitoudellaan. Vuoden ohjelma ja esiintyjä valittiin yleisöäänestyksellä.

“Ohjelmalla on haluttu herätellä, miten tärkeää on liikkua ja viettää aikaa lasten kanssa. Samalla sarja kertoo isän ja pojan välisestä rakkaudesta. Haluamme näyttää, miten siistiä vanhemmilla ja lapsilla voi luontoretkillä yhdessä olla. Saamamme palautteen perusteella siinä on onnistuttu”, Peltsi kertoo.

Kovan viikon illalle kaksi Kultaista Venlaa

Vuoden seurantarealityksi valittiin Kirjolla (Yle Areena ja Yle TV2, FremantleMedia Finland). Supersuositun sarjan toisella kaudella seurataan päähenkilöiden arkea, harrastamista, vanhemmuutta ja rakkautta autismin kirjolla.

Vuoden komediasarjana palkittiin Modernit miehet (Yle Areena ja Yle TV1, Moskito Television). Suosikkisarjasta on nähty jo neljä kautta, jossa suomalaiset miehet kamppailevat modernin maailman kanssa ja ratkovat nykymiehuuden kimurantteja haasteita.

Parhaan event-ohjelman Kultaisen Venlan voitti UMK24 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Nuoret ja viihde). Windows95manin voittama finaali järjestettiin ensi kertaa Tampereella.

Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV) voitti jälleen musiikkiviihteen palkinnon. Lauantai-iltojen suursuosikista on nähty nyt jo kuusi kautta.

Vuoden urheiluohjelma on Ylen Pariisin olympiakisat (Yle TV2, Yle Urheilu ja tapahtumat). Ylen lähetykset tavoittivat tv:ssä ja Yle Areenassa 4,3 miljoonaa suomalaista.

Parhaan viihdeohjelman palkinnon voitti Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media), joka kokoaa pitelemättömät koomikot ja sanavalmiit toimittajat yhteisen pöydän ääreen perkaamaan kiinnostavimmat ajankohtaiset puheenaiheet. Kovan viikon illan käsikirjoittajat Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin & Janne Zareff voittivat viihteen ja faktan käsikirjoituksesta jaetun Kultaisen Venlan.

Pääosanäyttelijän Kultaisen Venlan voitti Paratiisin (Yle Areena ja Yle TV1, ReelMedia) Riitta Havukainen roolistaan rikostutkija Hilkka Mäntymäkenä. Suositun sarjan kolmannella kaudella rikostutkija Mäntymäki joutuu uuden haasteen eteen, kun nuori espanjalaismies ja hänen vaimonsa löydetään ammuttuina Oulusta.

Elämäntyöpalkinnolla muistettiin hiljattain menehtynyttä Heikki Silvennoista. Silvennoinen oli muusikko, näyttelijä ja koomikko, joka tunnettiin erityisesti yhtenä Kummelin luojista ja kantavista voimista.

Kaikki Ylen Kultainen Venla -voittajat ovat katsottavissa Yle Areenassa. Finalistien joukossa Ylen ohjelmilla oli yhteensä 29 ehdokkuutta.

Televisioakatemia ry:n järjestämässä Kultainen Venla -kilpailussa alan ammattilaiset ja televisiokatsojat valitsevat menneen vuoden menestyneimmät kotimaiset ohjelmat ja esiintyjät. Voittajat palkittiin 17.1.2025 järjestetyssä tilaisuudessa.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla.