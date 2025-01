Lapsiperheet hurmanneita Sallin isä -kirjoja saatavilla nyt suurimmista Prisma-hypermarketeista

KVALITIN KEVÄT 2025 >>>

Sallin isä (alkup. Sallys far) on kuvakirjasarja lapsiperheestä, jonka isä pukeutuu hevimetallipaitoihin ja hieman liian tiukkoihin farkkuihin. Samalla hän on varustettu täysin omalaatuisella kasvatusasenteella, joka naurattaa kaikenikäisiä lukijoita.

Vuosia sitten kirjailija Thomas Brunstrøm ja kuvittaja Thorbjørn Christoffersen kokivat, ettei lastenkirjallisuudessa ollut riittävästi esillä isiä, joihin he itse voisivat samaistua. Sellainen on moderni isä, joka tykkää leikkiä ja piereksiä ja joka osallistuu aktiivisesti lastensa elämään – syntyi Sallin isä! Nyt tätä kuvakirjasarjaa on myyty Tanskassa jo yli miljoona kappaletta, ja myös Puolassa se nousi heti ilmestyttyään bestselleriksi. Kirjasarja voitti Carlsen-palkinnon vuonna 2020, ja siitä on julkaistu useita osia myös norjaksi.

Sallin isän loistava loma -kirjassa Salli perheineen matkaa All inclusive -maahan. Luvassa on loma, joka on täynnä narrausta, nolouksia ja ranskanperunoita. Kun perhe sitten palaa kotiin, isä saa taas pähkähullun idean...

Sallin isän loistava loma -kirjat löytyvät suurimpien Prisma-hypermarkettien kevätvalikoimasta kautta maan. Muut sarjan osat ovat saatavilla verkkokaupan puolella.

KVALITIN KEVÄT 2025 >>>