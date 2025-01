Keskimaa juhlistaa 110-vuotisjuhlavuottaan lahjoittamalla potkupukuja Keski-Suomen vastasyntyneille

Keskimaa on saanut olla 110 vuoden ajan osa keskisuomalaisten elämää. Juhlavuoden kunniaksi Keskimaa haluaa kiittää asiakkaitaan ja juhlistaa pitkää taivaltaan monin eri tavoin.

− Olemme todella innoissamme saadessamme juhlistaa juhlavuottamme tänä vuonna. Haluamme onnitella perheitä, joille syntyy tänä vuonna pienokainen ja jotka auttavat Keski-Suomea kasvamaan. Ajattelimme, että paikallisin voimin valmistetut ja juhlavuoden kuosilla toteutetut uniikit potkupuvut ilahduttaisivat vauvan kanssa kotiutuvia perheitä. Potkupuvut jaetaan Sairaala Novan synnytysosastolla kaikille tämän vuoden aikana syntyville pienokaisille, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Keskimaan 110-vuotisjuhlakuosissa näkyy hienostuneet vuosirenkaat, jotka kätkevät sisälleen sanat ”lähelläsi, arjessasi, kanssasi ja eduksesi”. Keskimaan juhlavuoden kuosin on suunnitellut Keskimaan graafinen suunnittelija Milla Kyllönen.



Potkupukujen ompelusta ja mallin suunnittelusta vastaa jyväskyläläinen lastenvaatteisiin erikoistunut vaatealan toimija Melli EcoDesign.

− Tämän erän valmistaminen on meille erityinen kunnia. Olemme ylpeitä siitä, että meidät on valittu valmistamaan näin merkittävä vauvanvaate-erä, joka juhlistaa uuden elämän alkua. Jokainen vaate on suunniteltu ja valmistettu huolella uudessa ompelimossamme Jyväskylässä, jossa yhdistyvät paikallinen osaaminen, käsityötaito ja vastuullinen ajattelu. Tämä projekti vahvistaa sitoutumistamme korkeaan laatuun ja kotimaisen käsityöperinteen vaalimiseen, Melli EcoDesignin yrittäjä Marica Jensen sanoo.

Potkupuvut jaetaan Sairaala Novan säätiön koordinoimana Novan synnytysosastolla vuoden 2025 aikana syntyneille vauvalle. Potkupukujen jakaminen päästiin aloittamaan synnytysosastolla viikolla 3.

− Sairaala Novan säätiö yhdessä Sairaala Novan synnytysosaston hoitohenkilökunnan kanssa kiittävät tästä huomionosoituksesta, jonka kautta saamme olla mukana juhlistamassa Keskimaan juhlavuotta. Moni keskisuomalainen lapsiperhe saa lämpöisen vaatelahjoituksen kautta juurensa syvemmälle keskisuomalaiseen perinteiseen. Lahjaksi saatu potkupuku tuo varmasti jatkossa perheille mieleen tästä heille tärkeästä vuodesta myöhemmin erilaisia muistoja, joihin he voivat palata yhä uudestaan, kertoo Sairaala Novan säätiön asiamies Mari Tastula.

Sairaala Novassa syntyy noin 150–210 vauvaa kuukausittain. Keskimaa on varautunut toimittamaan potkupuvut synnytysosaston kautta kaikille vuonna 2025 syntyville vauvoille.



− Olemme valmistautuneet vuoteen 2 400 potkupuvulla, mutta olisi hienoa, jos niitä tarvittaisiin vieläkin enemmän! Toivomme, että nämä potkupuvut tuovat iloa vastasyntyneiden perheille ympäri Keski-Suomen, Noora Luoma lisää.

Potkupukujen jakaminen päästiin aloittamaan Novan synnytysosastolla viikolla 3, johtuen kankaan toimituksen viivästymisestä. Keskimaa on varautunut lähettämään potkupuvut jälkikäteen vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana syntyneille vauvoille, joiden perheet voivat ilmoittaa yhteystietonsa Keskimaan viestintään (tarkempi ohjeistus: keskimaa.fi/110v).