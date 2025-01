Haarain silta Hollolassa korjataan, liikenne kiertotielle maanantaina 3.2.2025 klo 8.00

Riihimäen keskustaa ei enää nimetty merkittäväksi tulvariskialueeksi 20.12.2024 08:56:17 EET | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Suomen merkittävät tulvariskialueet seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Merkittäviä tulvariskialueita nimettiin kahdeksantoista. Riihimäen keskusta on kahdella aiemmalla kierroksella nimetty merkittäväksi tulvariskialueeksi. Enää sen nimeämistä ei nähty tarpeelliseksi, koska keskustan tulvariski on pienentynyt Riihimäen kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen yhteistyössä tekemien muutostöiden ansiosta.