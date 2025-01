Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Kulmakorvesta alue ampuradalle

Varattu alue on noin 24,9 hehtaaria, ja se on yleiskaavassa osoitettu erityisalueeksi, joka on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, moottori-, ampuma- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle ja aurinkoenergian tuotannolle.



Reserviläisten tarkoituksena on perustaa oma ampumaratayhdistys suunnittelemaan ampumaratakeskushanketta ja sen toteuttamisedellytyksiä.

Vanhuksille suunnatun asumisen tontti Kiinteistö Oy Espoon Sunvillelle

Jaosto päätti vuokrata Mankkaalla, osoitteessa Mankkaanmalmi 2, sijaitsevan tontin Kiinteistö Oy Espoon Sunvillelle. Vuokra-alueelle on rakennettava vapaarahoitteinen kohde, johon toteutetaan sekä vanhusten ympärivuorokautiseen että yhteisölliseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja.

Tontin pinta-ala on 4 833 m2 ja rakennusoikeutta on 2 800 k-m2. Tontti on voimassa olevassa Kiiltokallio-nimisessä asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen. Tontin vuokra on 73 360 euroa vuodessa ja vuokra-aika 30 vuotta.

Espoon Sunville on Yrjö ja Hanna -säätiön omistama ja tätä tonttia varten perustama kiinteistöosakeyhtiö.

Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:

Analyysi Otaniemi-Keilaniemi-Pohjois-Tapiola-alueesta

Tapiolan Länsikulman tilannekatsaus

Espoo tarjoaa haettavaksi teollisuustontteja Kulmakorvesta





