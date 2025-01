Hans Välimäki avaa viidennen ravintolansa viiden vuoden sisään – Pariisin sykkeestä inspiroitunut Brasserie Lionne haastaa Helsingin aamiastarjonnan

Hans Välimäen uutuusravintola Lionne tuo Helsinkiin ranskalaisvaikutteisen brasserie-elämyksen, jossa yhdistyvät tyylikäs sisustus, monipuolinen menu ja eläväinen tunnelma.

Ravintolan taustalla vaikuttaa sama tiimi kuin suosituissa Bistro Bardot’ssa, Italian Bistro Ginassa, The Rookissa ja Bouchon Carêmessa. Välimäen lisäksi mukana ovat Maria von Graevenitz-Välimäki, Arto Rastas ja Miika Lönn.

Hans Välimäelle Lionnen avaaminen on pitkäaikaisen haaveen toteutuminen:

”Kun aikanaan muutin Tampereelta Helsinkiin, mietin usein, miten hienoa olisi avata ravintola aivan kaupungin sykkeeseen, ihmisvilinän keskelle. Pohjoisesplanadi 37 on osoitteena täydellinen, sijainti tuo mieleen eurooppalaiset esplanadit, jotka ovat täynnä eläväisiä ja viihtyisiä ravintoloita. Haluamme luoda nyt jotain samankaltaista Helsinkiin”, Välimäki kertoo.

Lionnen nimi juontaa juurensa Välimäkien edelliseen projektiin. ”Bouchon Caremêa suunnitellessamme eräässä logoversiossa oli leijona, ja nimi ’Lionne’ tuli silloin mieleen. Nyt tuntui, että oli oikea aika käyttää nimeä – se on elegantti ja samalla helposti lausuttava”, Välimäki pohtii.



Monipuolinen ravintolakonsepti kutsuu viihtymään aamiaiselta iltaan



Lionne eroaa tiimin aiemmista ravintoloista muun muassa laajoilla aukioloajoillaan. Ravintola avautuu arkiaamuisin klo 7.30 tarjoten eurooppalaistyylistä aamiaista, joka sisältää oman leipomon tuotteita, kuten cronuteja (eräänlaisia makeita, täytettyjä croissantteja), pain au chocolat'ta (suklaatäytteisiä croissantteja), itse puristettuja mehuja ja tietenkin munaruokia eri muodoissa sekä muita lämpimiä ja kylmiä annoksia. Lisäksi Lionne lupaa, että jatkossa sieltä saa kaupungin parasta aamiaispuuroa.



Lounaalla ja illallisella menu tuo esiin brasserie-keittiön parhaat puolet. Listalta löytyy annoksia monenlaiseen nälkään ja tilanteeseen, muun muassa salaatteja, pastoja ja klassikoita, kuten Croque Madame ja grillattu hummeri Thermidor sekä vasikankieligalantiini. Sesonkien mukaiset raaka-aineet ja käsityön arvostus ovat menun suunnittelun keskiössä. Listalta löytyy kattava valikoima liha-, kala- ja kasvisannoksia pariisilaiseen tyyliin.

”Ranskalaisen keittiön ydin on yksinkertaisissa mutta täydellisissä asioissa. Mielestäni kolmen kärki ovat kylmä voi, lämmin leipä ja vinaigrette, herkullisia kastikkeita ja jälkiruokia unohtamatta. Näitä haluamme vaalia myös Lionnessa,” Välimäki kuvailee.

“Ravintolan klassisen modernin sisustuksen takana on suunnittelutoimisto Fyra. Vaaleat sävyt, näyttävät laattakuviot ja yllättävät yksityiskohdat, kuten jälkiruokakärryt ja viinihuoneet, luovat tunnelman, joka on yhtä aikaa elegantti ja kutsuva. Ravintolassa on noin 120 asiakaspaikkaa, lisäksi ulkoterassi ja tulevana kesänä avattava talviterassi täydentävät kokonaisuuden”, Maria von Graevenitz-Välimäki, paljastaa.



Tavoitteena mieleenpainuva asiakaskokemus

Brasserie Lionne tarjoaa asiakkailleen laadukkaan ja monipuolisen ravintolakokemuksen. Ravintolassa voi herkutella kiireettömällä aamiaisella, nauttia lounasta keskellä työpäivää, piipahtaa lasilliselle tai viettää pitkän illallisen ystävien seurassa. Ravintolan ydintiiminä toimii Hans ja Maria Välimäen johdolla joukko kokeneita ravintola-alan ammattilaisia, joilla on pitkä yhteinen historia. Tiimiä täydentävät ravintola-alan rautaiset paluumuuttajat ja uudet, nousevat tähdet, jotka kaikki jakavat yhteisen intohimon luoda jotain ainutlaatuista.



”Haluamme tehdä Lionnesta paikan, johon on helppo tulla mihin aikaan päivästä tahansa. Meille on tärkeää, että asiakkaat viihtyvät ja tuntevat olonsa tervetulleeksi”, Maria von Graevenitz-Välimäki summaa.

Brasserie Lionne avautuu huhtikuussa 2025, osoitteessa Pohjoisesplanadi 37. Pöytävarauksia on mahdollista tehdä pian.

Ravintolaan haetaan nyt työntekijöitä useisiin avoimiin paikkoihin. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveen kera voi lähettää rekry@brasserielionne.fi 31.1. mennessä.