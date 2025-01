Jacob Friis on Huuhkajien uusi päävalmentaja

Friis siirtyy Huuhkajien päävalmentajaksi Saksan Bundesliigassa pelaavan FC Augsburgista, missä hän on työskennellyt apuvalmentajana marraskuusta 2023 lähtien.

– Olen äärimmäisen onnellinen, motivoitunut ja ylpeä saadessani tämän kunniatehtävän. Meillä on paljon yhteisiä tavoitteita, ja osaamisellani pystyn auttamaan Suomen maajoukkuetta kehittämään pelaamistaan ja menestymään. Odotan innolla, että pääsemme kokemaan yhdessä joukkueen, kannattajien ja koko suomalaisen jalkapalloyhteisön kanssa suuria hetkiä ja tunteita, Friis sanoo.

Päävalmentajakokemusta Friisillä on Tanskan miesten pääsarjasta, Superliigasta, Aalborgin ja Viborgin päävalmentajana sekä Tanskan nuorten maajoukkueesta.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan Friisin profiili kansainvälisessä uranousussa olevana pohjoismaisena valmentajana sopii Huuhkajien nykytarpeeseen, ja hänen profiilinsa nähdään myös tulevaisuuskestävänä. Friisin johdolla Huuhkajat tavoittelee paikkaa MM-lopputurnaukseen 2026 sekä EM-lopputurnaukseen 2028.

– Friis on tulosorientoitunut ihmisjohtaja ja nykyjalkapallon vahva sisältöosaaja. Hän omaa modernin valmentamisen edellyttämät kyvyt hyödyntää tietoa ja tulevan tiiminsä osaamista. Keskusteluissa vakuutuimme hänen tahdostaan kehittää suomalaista jalkapalloa myös A-maajoukkueen ulkopuolella, Lahti kertoo.

Friisin profiili osuu Palloliiton tuottamaan analyysiin pelin kansainvälisestä kehityssuunnasta ja maajoukkueen uudistumistarpeista.

– Huuhkajissa käynnistyy nyt uusi, jännittävä aikakausi Friisin johdolla. Strategisiin tavoitteisiimme kuuluu, että maajoukkueemme esiintyvät arvokisoissa säännöllisesti ja saamme lisää pelaajia kansainväliselle huipulle. Olen hyvin tyytyväinen, että pääsemme yhdessä Friisin kanssa tekemään töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Lahti sanoo.

Friis aloittaa tehtävässään tammikuun lopulla. Muusta valmennustiimistä tiedotetaan myöhemmin. Huuhkajien MM-karsinnat alkavat maaliskuussa vierasotteluilla Maltaa (21.3.) ja Liettuaa (24.3.) vastaan.

– Ensimmäiset ottelut tulevat vastaan nopeasti, ja lähiviikot tulevat olemaan työntäyteisiä ja äärimmäisen mielenkiintoisia. Odotan suurella innolla, että pääsen tutustumaan kunnolla pelaajiin, uusiin kollegoihini, kannattajiin, jalkapallon toimijoihin ja suomalaiseen kulttuuriin, Friis sanoo.

Jacob Friis

11.12.1976 | Aalborg, Tanska

Friis edusti kotikaupunkinsa seuroja polvivammaan päättyneellä pelaajaurallaan. Loukkaantumisensa jälkeen hän siirtyi valmennustehtäviin kasvattajaseurassaan Aalborg BK:ssa.

Friis on koulutukseltaan opettaja. Hän on toiminut päätoimisesti jalkapallovalmentajana vuodesta 2008 lähtien. Friis on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Valmennusura

2003–2006 Aalborg BK II, apuvalmentaja

2006–2008 Tigres UANL, apuvalmentaja

2008–2015 Aalborg BK U17 ja U19, päävalmentaja

2015–2018 Aalborg BK, apuvalmentaja

2018–2020 Aalborg BK, päävalmentaja

2021–2022 Tanskan U19-tytöt, päävalmentaja

2022–2023 Viborg FF, päävalmentaja

2023–2025 FC Augsburg, apuvalmentaja

2025– Suomen miesten A-maajoukkue, päävalmentaja

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Taru Nyholm, viestintäjohtaja

taru.nyholm@palloliitto.fi

0400 425241

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

roope.kuisma@palloliitto.fi

0407298473