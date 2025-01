PeeÄssälle historian paras tulos T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa

– Osuuskauppa PeeÄssällä on mittaushistoriansa ajan ollut erinomaiset tulokset Luottamus&Maine-tutkimuksessa. Merkittävää vuoden 2024 tuloksessa on se, että kovasta tasosta huolimatta saimme historiamme parhaat tulokset. Vahingossa nämä asiat eivät tapahdu. Kuuntelemme PeeÄssässä tarkasti työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita siitä, missä paikkamme kehittyä ovat, PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila kuvailee.

Luottamus&Maine on T-Median kehittämä tutkimusmalli, jolla mitataan yritysten, julkisten toimijoiden ja erilaisten organisaatioiden mainetta sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen tasoa.

Parempaa vuorovaikutusta ja uusia innovaatioita

Vuonna 2024 PeeÄssän tuloksissa eniten kasvua edeltävään vuoteen nähden tapahtui vuorovaikutus ja innovaatiot -osa-alueilla. Käytännössä vuorovaikutusta on lisätty tuomalla näkyväksi Palautteesi muokkaa huomista -asiakaspalautemalli. QR-koodin kautta annettava palaute auttaa PeeÄssää kehittämään toimintaansa. Vuoden 2024 näkyvimpiä innovaatioita olivat katukuvaan ilmestyneet kuljetusrobotit.

– Siinä missä kehitymme työyhteisönä jatkuvasti keskinäisessä kohtaamisessamme, myös vuorovaikutus asiakkaidemme suuntaan on äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun mitataan organisaation kommunikaatiokykyä. Palautteesi muokkaa huomista -asiakaspalautemallin myötä olemme saaneet reilusti enemmän palautetta asiakkailtamme. Palautejärjestelmän kautta meille tulee kuukaudessa noin pari tuhatta palautetta. Lisäksi palautteita tulee runsaasti päivittäisissä kohtaamisissa, Junttila kertoo.

Asiakasomistajuuden suosittelussa uusi raja rikki

PeeÄssässä iloitaan muillakin mittareilla saavutettuja onnistumisia. Vuoden 2024 syksyllä S-Etukortin suositteluhalukkuus (NPS) kävi 80:ssä, missä ei aiemmin ole onnistuttu. Korkea suositteluhalukkuus kertoo onnistumisista asiakaspalvelun ja tuotetun asiakashyödyn saralla.

– Luku kertoo siitä, että meillä on äärimmäisen sitoutuneet asiakasomistajat. Suositteluhalukkuus on sekin historiamme korkein. Meille se on viesti siitä, että asiakasomistajat ovat huomanneet panostuksemme esimerkiksi aina edulliseen ostoskoriin, Junttila sanoo.

Vastuullisuustyö kehittyy jatkuvasti

Osuuskauppojen keskinäisessä vertailussa PeeÄssä oli korkeimmalla sijalla, kun mitattiin vastuullisuustekojen onnistumisia. Asiakkaiden antamien vastausten perusteella PeeÄssän vastuullisuustyö on kouluarvosanoilla mitattuna tasoltaan hyvää.

Vastuullisuustekojen onnistuminen heijastuu myös T-Median tutkimuksessa mukana olleeseen erilliseen vastuullisuusmittariin (ESG Perception). Mittarin luvut seuraavat organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä sosiaalisen vastuun mielikuvia.

– Ei kahta ilman kolmatta. ESG-luku on ollut kasvussa kolmena vuotena peräkkäin ja jälleen korkein koskaan saamamme. Nämä erinomaiset tulokset ovat seurausta jokapäiväisestä hyvästä työstä jokaisen peeässäläisen osalta. Olemme saaneet paljon hyvää aikaan ja tulokset antavat positiivista signaalia siitä, Junttila kiteyttää.