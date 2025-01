Finlandia-talolle merkittävä kansainvälinen designpalkinto

Lehti perusteli valintaansa erityisesti sillä, miten taidokkaasti Alvar Aallon suunnittelema modernistinen mestariteos on päivitetty vastaamaan nykypäivän kestävän kehityksen ja saavutettavuuden vaatimuksia. Wallpaper kehuu, kuinka peruskorjauksessa rakennuksen alkuperäinen henki on onnistuttu säilyttämään samalla kun sen tekniset järjestelmät, energiatehokkuus ja esteettömyys on nostettu 2000-luvun tasolle.

"Tämä tunnustus on hieno osoitus kansainvälisestä arvostuksesta sekä siitä, miten Finlandia-talon peruskorjauksessa on todella onnistuttu yhdistämään rakennuksen historiallinen arvo ja nykyaikaiset vaatimukset", iloitsee Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Palkinto vahvistaa Finlandia-talon asemaa kansainvälisesti merkittävänä arkkitehtuurikohteena. Jo vuosi sitten yksi arkkitehtuurialan seuratuimmista lehdistä Domus Magazine nimesi Finlandia-talon yhdeksi odotetuimmista valmistuvista, arkkitehtonisesti merkittävistä rakennushankkeista. Samassa listauksessa olivat tuolloin mukana muun muassa Pariisin Notre Damen katedraalin restaurointi, New Yorkin The Greenwich -pilvenpiirtäjä sekä Kairon The Grand Egyptian Museum.

“Monet voivat yllättyä, kuinka tunnettuja ja kiinnostavia Finlandia-talo ja Alvar Aalto maailmalla itse asiassa ovatkaan. Haluamme ehdottomasti hyödyntää tätä ja omalta osaltamme edistää Helsingin ja Suomen kiinnostavuutta kansainvälisenä vierailukohteena”, jatkaa Tolonen.