Karjalan lennoston uusi kasarmi valmistui – yli seitsemän miljoonan euron investointi varusmiesten hyvinvointiin

Uudisrakennuksessa on majoitustupia varusmiehille, vapaa-ajanviettotiloja, opetustiloja, erilliset varusteiden kuivaushuoneet sekä henkilöstön työhuoneita. Rakennushankkeessa huomioitiin sekä tilojen toimivuus että viihtyisyys. Erityishuomiota on kiinnitetty rakenteiden äänen eristävyyteen, jotta hävittäjien aiheuttama lentomelu ei häiritse sisätiloissa.

Uudet tilat vastaavat Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin vaatimuksia. Varusteiden kuivaushuoneet on sijoitettu erilleen majoitustiloista, mikä parantaa sisäilman laatua ja luo varusmiehille miellyttävämmät olosuhteet. Kasarmin WC- ja saniteettitilat ovat aiempaa yksityisempiä ja sopivat yhteiskäyttöön miehille ja naisille.

Koulutustiloihin on rakennettu virtuaalikoulutustila ja tehty tilavaraus sisäampumasimulaattorille. Lisäksi suuret, muunneltavat opetusluokat tukevat Puolustusvoimien uudistetun koulutuksen mukaisia oppimisympäristöjä.

Kasarmihanke kokonaisuutena päätökseen



”Lennosto on erittäin tyytyväinen, että kasarmihanke on nyt kokonaisuutena saatu päätökseen. Uusi kasarmi antaa asevelvollisille terveet ja nykyaikaiset majoitustuvat. Tämän lisäksi kasarmi tuo myös koulutukseen erinomaiset tilat. Perinteisten luokkatilojen lisäksi on huomioitu muun muassa ase- ja ampumasimulaattorin sekä virtuaalikoulutuksen vaatimukset. Myös varusmieskoulutuksen kannalta tärkeät huollon tilat ovat nyt riittävät ja asianmukaiset,” sanoo Karjalan lennoston esikuntapäällikkö Samuli Tanttu.

Uusi kasarmi korvaa 1960-luvun alussa valmistuneen vanhan kasarmirakennuksen, jonka peruskorjaus keskeytettiin sen huonokuntoisuuden vuoksi. Vanha rakennus on sittemmin purettu. Kasarmin yhteyteen valmistui lisäksi vuonna 2023 laajennusosa, joka täydentää nyt kokonaisuutta.

Työt valmistuivat suunnitellussa aikataulussa



”Rissalan tukikohdan kasarmihanke on investointi varusmiesten hyvinvointiin ja Ilmavoimien moderniin toimintaympäristöön. Kun kansakunta antaa parhaassa iässä olevan ikäluokkansa maanpuolustukseen, on meidän taattava heille terveet ja turvalliset palvelusolosuhteet,” toteaa Puolustuskiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Heikki Savolainen.

Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 7,2 miljoonaa euroa, ja pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Rakennustyöt alkoivat marraskuussa 2023 ja valmistuivat suunnitellussa aikataulussa.

Puolustuskiinteistöillä on parhaillaan meneillään Satakunnan lennoston tukikohdassa Pirkkalassa kasarmin peruskorjaushanke. Kun se valmistuu tämän vuoden loppupuolella, ovat kaikki Ilmavoimien käytössä olevat majoituskasarmit uudistuneet 2000-luvun vaatimusten mukaisiksi.

Lisätiedot:

rakennuttajapäällikkö Jenni Nykänen, 0294 833 499

Senaatti-konserni

esikuntapäällikkö Samuli Tanttu, 0299 800 (vaihde)

Karjalan lennosto