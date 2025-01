Keski-Suomen hyvinvointialueelle vakava huomautus pitkäkestoisesta omavalvonnan velvollisuuden laiminlyönnistä varmistaa, että lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin hyvinvointialueella esiintyvä tarve edellyttää

Aluehallintovirasto on valvonut Keski-Suomen hyvinvointialueen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä elokuusta 2023 alkaen. Aluehallintovirasto määräsi kesäkuussa hyvinvointialueen järjestämään lastensuojelun sosiaalityön sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuten lastensuojelulaissa säädetään. Keski-Suomen hyvinvointialuetta velvoitettiin noudattamaan annettua määräystä 900 000 euron sakon uhalla.

Keski-Suomen hyvinvointialueelta 13.12.2024 saadun selvityksen mukaan hyvinvointialue on tehnyt toimenpiteitä ja korjannut lastensuojelun sosiaalityön tilanteen lainmukaiseksi. Selvityksen mukaan kaikki lastensuojelun tarpeessa olevat lapset pääsevät viivytyksettä lastensuojelun asiakkaaksi ja kaikille lapsille on nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Kaikille lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille on laadittu asiakassuunnitelma. Hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lakisääteinen asiakasmitoitus toteutuu.

Hyvinvointialueella on omavalvonnallinen velvollisuus seurata reaaliaikaisesti asiakasturvallisuuden toteutumista

Vaikka Keski-Suomen hyvinvointialue on selvityksen mukaan korjannut lastensuojelun sosiaalityön tilannetta määräyksen mukaisesti, lastensuojelun sosiaalityössä ilmenneet epäkohdat ovat olleet laajoja ja pitkäkestoisia sekä asiakkaiden perusoikeuksien näkökulmasta vakavia ja asiakasturvallisuutta vaarantavia. Hyvinvointialue on näin ollen laiminlyönyt omavalvonnallisen vastuun varmistaa lastensuojelun sosiaalityön tehtävien lainmukaisen hoitamisen siten kuin hyvinvointialueella esiintyvä tarve olisi edellyttänyt. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on antanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle vakavan huomautuksen vastaisen varalle.

Aluehallintovirasto painottaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueen on omavalvonnassaan seurattava jatkuvasti asiakasturvallisuuden ja palvelujen lainmukaisuuden toteutumista lastensuojelussa. Hyvinvointialueen on viipymättä puututtava mahdollisiin epäkohtiin, jotka voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden tai johtaa lainvastaisiin tai puutteellisiin palveluihin.