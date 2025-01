MEDIATIEDOTE: 2024 oli Tampere Filharmonialle menestys: orkesteri tavoitti liki puoli miljoonaa kuulijaa

Tampere Filharmonian Biennale-konsertissa nykysäveltäjien teokset peilaavat yhteiskuntamme ilmiöitä ja ottavat kantaa 3.4.2024 12:45:02 EEST | Tiedote

Tampere Filharmonian konsertti Virtauksia tulevaan – From Wasteland to Wonderland tarjoilee Tampere-talon Isossa salissa perjantaina 12.4.2024 klo 19 täyslaidallisen uusia ja ennen kuulemattomia orkesteriteoksia osana modernin taidemusiikin festivaalin, Tampere Biennalen, ohjelmaa. Kapellimestari Olari Eltsin johtaman konsertin huipentaa Unsuk Chinin teos Puzzles and Games from Alice in Wonderland, jonka solistina esiintyy kansainvälisesti palkittu koloratuurisopraano Piia Komsi. Teos kuullaan nyt ensi kertaa Suomessa sinfoniaorkesteriversiona.