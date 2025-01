Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialueelle palkataan sosiaalityön työelämäprofessori

Työelämäprofessuuri perustetaan viiden vuoden määräajaksi. Tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen sosiaalityötä ja vahvistaa ammattilaisten osaamista ja sitoutumista alueelle.

– Hyvinvointialueella on paljon opiskelijoita, ja professuurilla edistetään myös heidän valmistumistaan sosiaalityön ammatteihin, toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kertoo.

Tehtävän perustamisen taustalla on Päijät-Hämeen haasteellinen sosiaalityöntekijätilanne. Virkoja on ollut täyttämättä viime vuosien aikana kaikissa palveluissa, lisäksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta. Samaan aikaan alueen sosiaaliset ongelmat ja sosiaalityön tarve ovat kasvaneet.

Työ alkaa maaliskuussa

Työelämäprofessorin tehtävä alkaa maaliskuun alussa ja siihen kutsutaan Päijät-Hämeestä valtiotieteiden tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Palkkakustannukset tulevat olemaan noin 110 000 euroa vuodessa, josta puolet sisältyy Helsingin yliopiston ja Lahden kaupungin väliseen sopimukseen, toisen puolen maksaa hyvinvointialue. Hyvinvointialueen rahoitus pyritään kattamaan hankerahoituksen avulla.

Professorin työaika jakautuu puoliksi hyvinvointialueen ja yliopiston kesken.

– Sosiaalityön osalta työelämäprofessoreja on myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla ja olemme erityisen iloisia sitä, että tehtävä vahvistaa sosiaalityön tutkimusperustaisuutta. Se myös edistää alueen yhteistyötä ja elinvoimaa. Valmistelussa on tehty hyvää yhteistyötä Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston ja Lahden yliopistokampuksen kanssa, tutkimusta ja kehittämistä hyvinvointialueella koordinoivan yksikön johtaja Kirsi Kuusinen-James sanoo.