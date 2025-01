Kumpulankärjen asemakaavan muutos etenee valtuuston päätettäväksi

Kumpulankärjen asemakaavan muutos koskee Koskelan varikkoa sekä sen viereisiä alueita Kustaa Vaasan tien, Koskelantien ja Valtimontien rajaamassa kolmiossa. Kaavaratkaisu on tehty, koska Helsingin raitiotieliikenteen lisääntyessä tarvitaan nykyistä isompi varikkorakennus. Samalla Kaupunkiliikenteeltä käyttämättömäksi jääviin Kaarihalliin ja Ananastaloon saadaan uutta käyttöä.

Nykyiset varikkorakennukset Kaarihallia lukuun ottamatta on tarkoitus purkaa ja uusi varikko rakennetaan pääosin nykyiselle paikalle. Kaarihalliin ja Ananastaloon kaavaillaan liiketiloja, ja alueen länsilaitaan, Valtimontien varteen, on suunnitteilla asuintaloja. Asukasmäärän lisäys on noin 700 asukasta.

Tavoitteena on, että kiertotalous on vahvasti mukana alueen rakennusten, tilojen ja toimintojen suunnittelussa.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Helsingin kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle lisätiloja

Kaupunginhallitus päätti vuokrata lisätiloja Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisiksi yleisopetuksen tiloiksi osoitteesta Siltavuorenpenger 10.

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset tilat ovat sijainneet vuodesta 1999 Kalliossa Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa toiminnallisia tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2024 Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion lisätilojen vuokraamisen lukioiden käyttöön 480 opiskelijalle. Lukio-opetuksen tarjonnan turvaamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on päättänyt edelleen lisätä kyseisten lukioiden yleisopetuksen oppilaspaikkoja niin, että tilat tarvitaan lisäksi 350 oppilaalle.

Nyt päätöksessä olevat lisätilat sijaitsevat samassa rakennuksessa kuin aiemmin vuokratut tilat, osoitteessa Siltavuorenpenger 10. Tavoitteena on, että lisätilat valmistuvat toukokuussa 2026 ja tilat saadaan käyttöön elokuuhun 2026 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle Länsiväylän tiejärjestelyistä Koivusaaren kohdalla. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

