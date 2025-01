Jyväskylän Kankaalle uusia vuokra-asuntoja

8-kerroksiseen taloon tulee 47 vuokra-asuntoa yksiöistä neliöihin. Kohde valmistuu vuoden 2026 helmikuussa. Rakennuksen energialuokka on A. Pysäköintipaikat on keskitetty alueelliseen pysäköintilaitokseen.

Tiililaattapintainen julkisivu noudattaa vanhan tehdasalueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita punatiilisiä piirteitä. Katon muotona on alueelle tyypillinen harjakatto. Kankaan alueella piha-alueet toteutetaan yhteispihoina, ja kohteen eteen tulee musiikkiin viittaavia pihavarusteita ja -kalusteita sisältävä Kangaskulttuuri 2 -niminen yhteispiha.

”Avain Asunnot saa lisää asuntoja hienolle Kankaan alueelle. Yhteistyö rakentajan kanssa jatkuu ja on hienoa, että hanke on päästy aloittamaan. Uskon, että kohde on houkutteleva asukkaille”, kertoo projektipäällikkö Veli-Matti Heikkonen Avain Yhtiöistä.

”Jyväskylän Kankaan monipuolinen alue kehittyy edelleen, ja olen tyytyväinen, että rakentaminen alueella saa nyt jatkoa”, kertoo aluejohtaja Petri Laukkanen Skanskasta.