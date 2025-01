Maria Ohisalo asuntokriisiä käsittelevään valiokuntaan europarlamentissa

Asuntokriisiä käsittelevä, 33 jäseninen valiokunta toimii yhden vuoden, ja se tekee mietinnön toimikautensa lopuksi. Valiokunnan tehtävänä on ehdottaa ratkaisuja ihmisarvoiseen, kestävään ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

“Koti on hyvän elämän perusedellytys. Asuminen on perusoikeus, jonka eteen olen tehnyt pitkään töitä muun muassa köyhyystutkijana ja asuntoministerinä. Miljoonat ihmiset Euroopassa tuskailevat asumisen haasteiden kanssa. Asuntopula on todellisuutta ja monet pienituloiset, mutta myös keskituloiset, ovat jo helisemässä asumiskustannusten takia,” Maria Ohisalo sanoo.

“Olen tyytyväinen, että EU on viimeinkin nostanut asumisen agendalleen. EU-tasolla voidaan edistää julkisia investointeja sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen, tarkistaa julkisten hankintojen sääntelyä, torjua rakenteellisia ongelmia, jotka nostavat asumisen hintaa, ja edistää asuntojen tarjonnan lisäämistä. Myös energiaköyhyyttä voidaan torjua ja asuntojen peruskorjaamista tukea EU-tason toimilla. EU-päätöksillä voidaan oikeasti edistää ihmisten oikeutta ja mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen,” Ohisalo toteaa.

Valiokunnan toimivaltaan kuuluu tarkastella asumista kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myös muun muuassa eriarvoisuuteen ja köyhyyteen liittyvät näkökulmat asumisessa.

“Asuntokriisistä puhuttaessa emme voi ohittaa sitä faktaa, että lähes 1,3 miljoonaa ihmistä nukkuu ulkona tai ilman pysyvää asuntoa EU-alueella ja 400 000 lasta on kodittomana. Suomalainen asunnottomuustyö ja asunto ensin -periaate ovat vertaansa vailla olevia sosiaalisia innovaatioita, joiden soisi tulevan käyttöön laajemmin EU:n alueella. Näitä esimerkkejä aion jakaa myös valiokunnassa,” Ohisalo mainitsee.

“Olen huolissani myös Suomen tilanteesta. Häätöjen määrät ovat kasvaneet valtavasti etenkin suuremmissa kaupungeissa. Samalla myös asunnottomien määrä on kasvanut. Orpon hallitus toimillaan siis tuhoaa tämän mittaamattoman arvokkaan järjestelmän, josta olemme tunnettuja ja kadehdittuja. Hallitus tekee kaikki ne virheet, miksi asunnottomuus muualla on kasvanut,” Ohisalo sanoo.

Ohisalon työt jatkuvat europarlamentin sosiaali- ja työllisyysasioiden valiokunnassa vihreiden ryhmäkoordinaattorina sekä ympäristövaliokunnassa ja talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Asuntokriisin eurooppalaiset ratkaisut ovat käsittelyssä läpileikkaavasti myös kaikkien näiden valiokuntien työssä parlamenttikauden aikana.