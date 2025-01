Popin supertähtiä ja hevimusiikin helmiä – Tavara-asema on julkistanut ennätyksellisen ohjelmiston keväälle 2025

Tampereen Tavara-asemalla on edessään poikkeuksellisen vauhdikas kevät. Moninkertaisesti palkitussa tapahtumatalossa konsertoi tulevina kuukausina yli 60 artistia, ja yökerhojen valikoima laajenee merkittävästi – näin siksi, että talo ottaa suojiinsa ison osan Tullikamarin kulttuuritarjonnasta perusparannuksen vuoksi.

– Alkavasta keväästä tulee selvästi aiempia vilkkaampi, sillä keikkojen ja muiden tilaisuuksien määrä kasvaa. Monet tapahtumat ovat jo myyneet tai tulevat myymään loppuun. Odotamme innoissamme, että entistä suuremmat ja moninaisemmat yleisöt löytävät tiensä Tavara-aseman tapahtumiin ja yökerhoihin, kertoo Tavara-aseman ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Musiikkitapahtumien lisäksi talossa nähdään inspiroiva Tampere Tattoo & Art Fest ja rakastettu kirppistapahtuma Tavara-asema Second Hand. Tammikuussa talossa järjestettiin myös ensimmäistä kertaa hyvinvointitapahtuma VIBE.

Rakastetut tähtiartistit Tavara-asemalla

Tammikuussa yleisöä hemmotellaan striimauslistoja hallinneen Mirellan kahdella konsertilla, joista koko perheen päiväkeikka on jo loppuunmyyty. Niin ikään täydelle talolle esiintyy ABREU, joka tuo maaliskuussa Tavara-asemalle näyttävän festivaalishow’n. Kotimaisen popin supertähdistä myös BESS ja Robin Packalen villitsevät yleisön energisillä keikoillaan.

Kevättä tähdittävät lisäksi omaperäiset lauluntekijät yhtyeineen, kuten 20 vuoden tauolta palaava Ville Leinonen & Valumo ja koko kansan suosikiksi noussut Arppa. Tavara-asemalla vierailevat myös Nokia Areenan hiljattain villinnyt Maija Vilkkumaa, Linnan juhlissa ihastuttanut Juha Tapio sekä uudet levynsä julkaisevat Anssi Kela ja J. Karjalainen. Myös ikisuosikit Pate Mustajärvi, Happoradio ja Michael Monroe esiintyvät talossa kevään aikana.

Raskasta poljentoa, räppiä ja kansainvälisiä vieraita

Metallifanien ei tarvitse olla huolissaan, vaikka Tullikamari on vetäytynyt lepotauolle. Helmikuussa Tavara-aseman seiniä tutisuttavat melodeath-genren superbändiksi tituleerattu The Halo Effect (SWE), äskettäin Reset-albuminsa julkaissut Turmion Kätilöt, ikoninen Lordi sekä harvoin keikkaileva, Metallican James Hetfieldinkin ylistämä Oranssi Pazuzu. Raskasta kevättä täydentävät Sonata Arctican ja Stratovariuksen yhteiskonsertti sekä ikoniset Combat Rock Industry 25 vuotta -tuplakeikat, jotka on jo loppuunmyyty.

Räpin ystäviä hemmotellaan puolestaan Eevil Stöön ja DJ Kridlokkin tähdittämällä illalla ja uuden levyn julkaisseen Elastisen keikalla. Maaliskuussa Tavara-aseman valloittaa nuoremman yleisön suosikiksi noussut Sexmane.

– Kansainvälisistä vieraista Tavara-asemalla nähdään muun muassa kulttimainetta nauttiva The Pineapple Thief, ruotsin rockylpeys The Hellacopters ja japanilainen pop punkin pioneeri Shonen Knife, joka on esiintynyt aikoinaan muun muassa Nirvanan lämppärinä, Laurila vinkkaa.

Yökerhoja jatkossa joka viikonloppu

Tavara-aseman yökerhovalikoima laajenee merkittävästi. Jokaviikonloppuiset yökerhot ovat käynnistyneet, kun talo on ottanut hoteisiinsa Tullikamarilta tutut klubikonseptit.

Voittokulkuaan jatkavat muun muassa legendaarinen Hang the DJ, indiedisko Big Pop, drum’n’bassiin ja jungleen keskittyvä Viidakko on massiivinen sekä elektropoppia tarjoileva Meininkidisko. Niiden rinnalla juhlakansaa villitsevät Tavara-aseman tutut suosikit K40-disco ja Tavara-asema <3 Ysäri.

Helmikuussa juhlijoita hemmottelevat teemayökerhot: viisukarsintahuumaa nostattaa Hang the DJ presents: Hello Europe, it’s Tampere calling, ja seuraavan perjantaina Tavara-aseman täyttävät Ystävänpäiväbileet.

– Vastaamme myös yleisön toiveisiin ja järjestämme helmikuussa ensimmäistä kertaa ikäihmisten Retrodiscon, jossa levyjä soittaa yli 50 vuotta tanssikansaa villinnyt DJ Börje. Lisäksi Tavara-aseman valloittavat Pakkahuoneelta tutut Päivähypyt, joissa voi kokea paritanssin hurmaa, Laurila kertoo.

Uusia etuja opiskelijoille ja ensimmäisen tunnin asiakkaille

Tavara-asema on myös opiskelijaystävällinen tapahtumatalo, ja se näkyy tänä keväänä erilaisin eduin. Arpan, Sexmanen ja Yonan keikoille sekä neljään Uusi Tampere -iltaan on myynnissä rajoitettu erä opiskelijahintaisia lippuja. Myös Tavara-aseman arkiyökerhoihin pääsee veloituksetta vilauttamalla voimassaolevaa opiskelijakorttia.

– Tampere on opiskelijakaupunki ja täynnä nuoria. Haluamme vastata yleiseen hintojen nousuun mahdollistamalla opiskelijoille saavutettavia ja edullisempia elämyksiä elävän musiikin ja yökerhojen parissa. Tähän liittyvät myös vuoden alusta alkaneet ensimmäisen tunnin edut, avaa Tavara-aseman markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

Tavara-aseman Happy Hour kutsuu juhlimaan niin keikoille kuin yökerhoon ensimmäisen aukiolotunnin tarjouksin. Myös talon omiin yökerhoihin on sen aikana ilmainen sisäänpääsy.

Lisäyksiä Tavara-aseman tapahtumakalenteriin on luvassa lähikuukausina, kun esimerkiksi Uusi Tampereen ohjelma täydentyy. Raikkaaseen musiikkiin, taiteeseen ja ruokaelämyksiin keskittyvä illanviettojen sarja valloittaa historiallisen korttelin kesä–heinäkuussa. Tapahtumaa tähdittävät muun muassa good boys, Yeboyah, Jaakko Kulta ja Antti Autio.

Kevään koko ohjelmistoon voi tutustua täällä. Liput kaikkiin tapahtumiin myy Tiketti (Huom! Päivähypyillä ja osassa yökerhoista vain ovilipunmyynti).

Kaikissa Tavara-aseman tapahtumissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja häirintäyhdyshenkilötoiminta. Talo on myös We Speak Gay -yhteisön jäsen.

TÄHÄN MENNESSÄ JULKAISTU KEVÄÄN 2025 OHJELMISTO:

Keikat ja tapahtumat

PE 24.1. Mirella (perhekeikka) (loppuunmyyty)

PE 24.1. Mirella (iltakeikka)

LA 25.1. Eevil Stöö, DJ Kridlokk, Aivovuoto, MC Koo

TI 28.1. Päivähypyt: Kauko Simonen Duo

PE 31.1. Ánv Rising Tour pt I: Eluveitie, Infected Rain, Ad Infinitum

LA 1.2. Original Manserock -75 Night: Alwari Tuohitorvi Revisited & Coitus Int 50 Revival

TI 4.2. Päivähypyt: Jouni Keronen

TO 6.2. The Hellacopters (SWE)

PE 7.2.–LA 8.2. Tampere Tattoo & Art Fest

TI 11.2. Päivähypyt: Unelmavävyt Duo

TI 11.2. Retrodisco ikäihmisille: DJ Börje

KE 12.2. The Halo Effect (SWE), Bloodred Hourglass

TO 13.2. The Classic Rock Show

PE 14.2. Imminence (SWE)

LA 15.2. Elastinen

TI 18.2. Päivähypyt: Jere Toivonen & Pekka Juntunen

TO 20.2. Ville Leinonen & Valumo, Ne Lintuizet

PE 21.2. Insomnium, Omnium Gatherum

LA 22.2. Turmion Kätilöt, King Satan

TI 25.2. Päivähypyt: Anu Keronen & Saturnus

TO 27.2. Oranssi Pazuzu, Dome Runner

PE 28.2. Arppa

LA 1.3. ABREU (loppuunmyyty)

TI 4.3. While She Sleeps (UK)

KE 5.3. Michael Monroe

TO 6.3. Maija Vilkkumaa

PE 7.3. Sonata Arctica, Stratovarius, Arion (loppuunmyyty)

TI 11.3. Balls To The Wall – 40th Anniversary Tour: Dirkschneider (GER), Crownshift, All for Metal (GER)

PE 14.3. Jonne Aaron

LA 15.3. Sanansaattaja-levynjulkaisukiertue: Sexmane

PE 21.3. Lordi

LA 22.3. Anssi Kela

TO 27.3. BESS

PE 28.3. Klamydia

TO 3.4. Robin Packalen

PE 4.4. Happoradio

LA 5.4. J.Karjalainen (loppuunmyyty)

KE 9.4. Dark Tranquillity (SWE), Moonspell (PRT), Hiraes (GER)

PE 11.4. The Pineapple Thief (UK)

LA 12.4. Juha Tapio

TO 17.4. Neljä Ruusua

LA 19.4. Shonen Knife (JPN), Aino & Hajonneet, Tappajatomaatit

PE 25.4. Yona

LA 26.4. Pelkkää Patee: Pate Mustajärvi

PE 2.5. Mariska, Likaiset Pikkarit

LA 10.5. The Blind Boys of Alabama (USA)

LA 17.5. Tavara-asema Second Hand

PE 23.5. Combat Rock Industry 25 vuotta: Endstand, Manifesto Jukebox, Abduktio, Wasted (loppuunmyyty)

LA 24.5. Combat Rock Industry 25 vuotta: Endstand, Manifesto Jukebox, Abduktio, Wasted (loppuunmyyty)

Kesä–heinäkuu 2025: Uusi Tampere -tapahtumaillat

Kevään päivähypyt julkaistaan myöhemmin.

Yökerhot ja DJ-illat

PE 24.1. Viidakko on massiivinen: DJ:t Infekto, Pistolero & friends

LA 25.1. Big Pop: DJ:t Sami & Riku

PE 31.1. Tavara-aseman yökerho: DJ Sara-Maaria

LA 1.2. Tavara-asema <3 Ysäri: DJ:t Juissi & Jykke

LA 8.2. Hang the DJ presents: Hello Europe, it’s Tampere calling

PE 14.2. Ystävänpäiväbileet: DJ Sara-Maaria

LA 15.2. Big Pop: DJ:t Sami & Riku

PE 21.2. Tavara-aseman yökerho: DJ Riku

LA 22.2. Tavara-aseman yökerho: DJ Serial Kitty

PE 28.2. Tavara-aseman yökerho: DJ Sara-Maaria

LA 1.3. Meininkidisko: DJ:t Serial Kitty & Riku

PE 7.3. Tavara-aseman yökerho: DJ Riku

LA 8.3. Neonya!! Party: Prizmatic Overdrive

PE 14.3. Tavara-aseman yökerho: DJ Sara-Maaria

LA 15.3. Hang the DJ: DJ:t Antti H & Sami

PE 21.3. Tavara-aseman yökerho: DJ Serial Kitty

LA 22.3. K40-disco: DJ: Sami & Antti

PE 28.3. Tavara-aseman yökerho: DJ Sara-Maaria

LA 5.4. Big Pop: DJ:t Sami & Riku

PE 18.4. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

LA 26.4. Meininkidisko: DJ:t Serial Kitty & Riku

KE 30.4. Hang the DJ: DJ:t Antti H & Sami

KE 28.5. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

LA 31.5. Big Pop: DJ:t Sami & Riku