Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo: Ilmastopaneelin lakkauttaminen olisi tieteenvastaista ja vaarallista

– Disinformaation levittäminen ja tieteen sivuuttaminen poliittisessa päätöksenteossa on paitsi uhka demokratialle myös aito riski tälle maapallolle. Tiede on paras aseemme disinformaatiota vastaan ja aikamme viheliäisimpien ongelmien, ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisuun. Meidän täytyy lisätä tieteellisen tiedon roolia päätöksenteossa, ei päinvastoin. Vaikuttaa siltä, että hallituksessa perussuomalaisten pölhöpopulismi on nyt myös pääministeripuolue kokoomuksen valitsema tie, Maria Ohisalo sanoo.

Suomen tieteellinen ilmastopaneeli perustettiin vuonna 2011 Kataisen hallituksen toimesta ja Ville Niinistön ollessa ympäristöministeri. Sen rooli vahvistettiin myös kirjauksella vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin.

– Suomi menisi täysin vastavirtaan ilmastotoimia edistäviin maihin nähden, jos hallitus yrittää vaientaa tieteellistä ja riippumatonta ilmastotiedettä. Tämä on suoraan radikaalin laitaoikeiston pelikirjasta. Pariisin ilmastosopimus nojaa kasvavasti hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n ja kansallisten ilmastopaneelien asiantuntijatietoon ilmastotavoitteiden riittävyyden arvioinnissa. EU juuri perusti muutama vuosi sitten EU:n tieteellisen ilmastopaneelin tukemaan myös kansallisten ilmastopaneelien työtä EU-tasolla. Vaikutelma on se, että Suomen hallitus ei halua tehdä ilmastopolitiikkaa eikä halua hallituksen saamattomuudesta nousevan kritiikkiä. Siksi tiedettä yritetään vaientaa, Niinistö sanoo.

Luontopaneelin rooli vahvistettiin osana luonnonsuojelulain uudistusta Ohisalon toimiessa ilmasto- ja ympäristöministerinä. Ohisalo ja Niinistö pitävät luontopaneelin merkitystä tärkeänä, jotta luontokadon pysäyttämisessä on paras mahdollinen asiantuntijatieto käytettävissä päätöksenteon tueksi.