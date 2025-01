Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuston palvelusivuille myönnettiin valtakunnallinen Selkotunnus

Ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue selkomukautti itauusimaa.fi-verkkosivujen palvelusivut selkokielisiksi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Karkeasti rajattuna palvelusivuja ovat:

Etusivun päävalikosta avautuvat sivut alasivuineen

Tietoa asiakkaillemme-osion sivut alasivuineen.

– Haluamme varmistaa, että viestintämme on selkeää ja ymmärrettävää kaikille. Tämä ei ole pelkästään tekninen uudistus, vaan panostus siihen, että jokainen asukkaamme saa tarvitsemansa tiedon ja pääsee osaksi palvelujamme riippumatta kielitaidostaan tai muista henkilökohtaisista taustatekijöistä, kertoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäjohtaja Mika Kosunen.

Selkokieli palvelee erityisesti henkilöitä, joilla on pysyvä kielellisen tuen tarve, heikentynyt kielitaito tai joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Selkokieli tukee myös ihmisiä, joiden keskittymiskyky on rajallinen tai jotka tarvitsevat apua monimutkaisten asioiden ymmärtämisessä.

-Palvelusivujemme selkomukautuksen tavoitteena on myös parantaa käyttäjäkokemusta ja varmistaa, että verkkopalvelu tukee arjen sujuvuutta. Ihan jokainen meistä voi erilaisissa elämäntilanteessa hyötyä selkokielestä. Yhdenvertaisuus ja ihmislähtöisyys ovat merkittäviä arvoja strategiassamme, Kosunen jatkaa.

Selkotunnus sen vahvistaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut mukautetuille sivuille valtakunnallisen Selkotunnuksen. Selkotunnus vahvistaa, että palvelusivujen kieli, ulkoasu ja käytettävyys täyttävät selkokielisen viestinnän vaatimukset. Tunnistat selkokielisen materiaalin S-kirjaimen muotoisesta nuolesta sivulla. Kun uusia sivuja ja sisältöä syntyy, tuoreimmilla palvelusisällöillä ei vielä ole Selkotunnusta, sillä tunnuksen saaminen on oma prosessinsa.



Selkokielisten verkkosisältöjen mukautuksessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Selko Digitalin kanssa. Heidän asiantuntijansa ovat auttaneet muokkaamaan tekstit selkokielelle.

-Ammattisanasto ja kapulakieli sulkee ovia niiltä, joille luettu kieli on syystä tai toisesta vaikeaa. Pahimmillaan vaikea kieli voi estää itsenäisen asioiden hoitamisen, kertoo Selko Digitalin saavutettavuusasiantuntija Marianna Österlund. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on rohkea edelläkävijä, joka näyttää esimerkillä, miten sanat strategiassa muutetaan teoiksi. Vaatii rohkeutta tehdä asiakkaille suunnatut sisällöt suoraan selkokielelle, eikä esimerkiksi erilliseen kieliversioon, jatkaa Österlund.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehottaa antamaan palautetta, jotta kehitystyö verkkosivustolla pysyy asukaslähtöisenä.