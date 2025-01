Roihuvuoren kirsikkapuiston tuleva kukinta kärsii puiden hoitovirheen vuoksi

Kaupungin puuasiantuntija on tutkinut puiden kuntoa leikkausten jäljiltä. Osaa puista on leikattu tarpeettoman paljon ja varsinkin pieniä, kukkivia oksia on poistettu liikaa. Kukinnan palautuminen entiselleen voi joidenkin puiden kohdalla kestää kahdesta neljään vuotta.

Kirsikkapuiston puita ei säännöllisesti hoitoleikata, vaan kuolleita tai revenneitä oksia poistetaan tarvittaessa. Nyt kirsikkapuista oli ainoastaan tarkoitus leikata varovasti käytävän päälle kasvavia oksia, jotta pyöräily olisi turvallista.

Kaupunki selvittää parhaillaan, miksi yksityisen urakoitsijan arboristit ovat leikanneet kirsikkapuita tarpeettoman laajasti. Työstä on vastannut Roihuvuoren alueen kunnossapitourakoitsija YIT Road Oy.

– Tämä on todella surullinen uutinen, ja selvitämme perinpohjaisesti, miten näin on päässyt käymään. Valitettavasti näyttää siltä, että tämän kevään kirsikankukinta jää edellisvuosia huonommaksi. Asiantuntijamme selvittävät, millaisia täydennysistutuksia puistoon voidaan tehdä, sanoo tekninen johtaja Kari Pudas.

Roihuvuoren kirsikkapuiston puut on saatu lahjoituksina Helsingin japanilaisilta asukkailta ja yrityksiltä, ja ne on istutettu vuosina 2007–2009. Puisto on suosittu nähtävyys ja retkipaikka etenkin kirsikan kukinnan aikaan toukokuussa.