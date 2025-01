Saunaravintola KAIHUlle Vuoden 2024 matkailuteko -palkinto

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n matkailun edistämispalkinnot jaettiin 18.1.2025 Etelä-Savon yrittäjien gaalassa Pieksämäellä. Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä mainitsi palkintoa jakaessaan, että matkailijat hakevat vapaa-ajallaan entistä enemmän elämyksiä ja kokemuksia. Elämysten tulee kasvaa alueen luonnosta, aidosta perimästä ja identiteetistä, toteutuen laadultaan nykyaikaisesti.

− Palkinto on hieno tunnustus jatkuvista investoinneistamme alueen matkailun hyväksi. Matkailu on merkittävä kasvun tuoja koko Etelä-Savolle ja jotta alueen matkailu kehittyy, pitää siihen panostaa ja investoida merkittävästi koko maakunnassa, toteaa palkintoa kovasti arvostava toimialajohtaja Kai Nurmi Osuuskauppa Suur-Savolta.

Saunaravintolan KAIHUlle myönnetty rahapalkinto päätettiin käyttää hyväntekeväisyyteen. Summa on lahjoitettu Hope ry:lle Saunaravintola KAIHUn pääsylippuina, jotka Hope jakaa eteenpäin.

Mikkelipuistoon rakennettu Saunaravintola KAIHU on maailman suurin kelluva saunamaailma, joka palvelee asiakkaitaan ympärivuotisesti. Useamman miljoonan maksanut hanke on toteutettu erittäin vastuullisesti. Ympäröivän luonnon kunnioitus on ollut koko kohteen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Rakennuksen puuarkkitehtuuri ja ajaton design sulautuvat saumattomasti vehreään järvimaisemaan.

