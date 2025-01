Greenpeace tuomitsee Orpon hallituksen aikeet tiedepaneelien yhdistämisestä

“Ehdotus yleispaneelista, jonka tutkimusalue laajenee, mutta tutkijoiden määrä pienenee nykytilanteeseen verrattuna on käsittämätön. Me tarvitsemme nykyisten itsenäisten paneelien tuottamaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia erityisesti juuri nyt, kun metsät ovat kääntyneet nielusta päästölähteeksi, vesien tilaa suojaavaa lainsäädäntöä on heikennetty, ympäristöhallinnosta ja luonnonsuojelusta leikattu ja luontokato jatkuu”, sanoo Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Greenpeace vaatii tiedepaneelien jatkon ja riippumattomuuden turvaamista.

“Suomi on sivistysvaltio, joka on halunnut panostaa osaamiseen, tutkimukseen ja tietopohjaiseen päätöksentekoon. Sellainen valtio ei tukahduta itsenäisten, riippumattomien tiedepaneelien kriittistä ääntä juuri silloin, kun sitä tarvitaan eniten”, Aromaa jatkaa.

“Orpon hallitukselle on ollut vaikeaa arvostaa ja kuulla tieteen ääntä niinkin yksinkertaisessa ja laajaa kansalaisten tukea nauttivassa asiassa kuin vanhojen metsien suojelu. Nyt olisi sivistysporvareilla korkea aika herätä horroksestaan puolustamaan itsenäistä tiedettä ja tietopohjaista päätöksentekoa luonto- ja ilmastokysymyksissä”, Aromaa muistuttaa.