Tässä on Leijona-ääni 4 Nations Face-Off -turnaukseen!

Kaikkien aikojen Leijonat kohtaavat vihdoin muut maailman parhaat jääkiekkoilijat, kun 4 Nations Face-Off -turnaus polkaistaan käyntiin 13. helmikuuta. Poikkeuksellisen turnauksen kruunaa poikkeuksellinen studiokokoonpano, joka tuo kotikatsomoihin ennennäkemättömän kattauksen jääkiekkoasiantuntemusta.

Kaikkien Suomen otteluiden sekä finaalin selostuksesta vastaa ikoninen NHL-ääni Antti Mäkinen, joka esiintyy turnauksen ajan poikkeuksellisesti Nelosella ja Ruudussa. Muissa otteluissa äänenä kuullaan muun muassa NHL:ää ja Veikkausliigaa selostanut Velja Engström.

”Maailman parhaat kohtasivat viimeksi 2016 ja tuolloin Pohjois-Amerikan nuorten joukkue näytti, mihin jääkiekko on menossa. Nyt pääsemme näkemään, missä maailman parhaat menevät tällä hetkellä. Tätä on odotettu, ja on kunnia olla mukana välittämässä näitä hetkiä Nelosen kautta koko kiekkoilevalle kansalle. Hyvä tiimimme takaa, että turnaus on nautinnollinen kokemus myös katsojille,"" Viaplaylla normaalisti selostava Antti Mäkinen kommentoi.

Turnauksen studioisäntänä nähdään tunnettu jääkiekkofani ja juontaja Heikki Paasonen. Ensimmäistä kertaa tässä roolissa nähtävä Paasonen on innoissaan uudenlaisesta kokemuksesta:

”Olin todella innoissani, kun Neloselta kysyttiin halukkuuttani tehdä jotain erilaista kuin mihin olen tottunut. Olen ollut jääkiekon ja erityisesti Leijonien pelien suurkuluttaja niin kauan kuin muistan. Haluan tehdä ottelustudioista vieläkin lähestyttävämpiä kaltaisilleni lätkäfaneille, jotka osaavat nauttia kovatasoisesta kiekosta, mutta eivät välttämättä ole kiinnostuneita teknisestä ammattilaisanalyysistä. Ottelustudiosta löytyvät onneksi myös mahtavat ammattilaiskommentaattorit ruotimaan juuri niitä pelien syvävirtauksia, ja tähtäimessämme onkin rakentaa raikas ja monipuolinen paketti urheiluviihdettä koko Suomen kansalle."

Paasosen rinnalla huippuasiantuntijat Jussi Jokinen ja Mikko “Bambi” Lehtonen tarjoavat syvällistä analyysia ja kiinnostavia näkökulmia kaukalon tapahtumista. Jokinen tuo studioon ainutlaatuista tietoa pelaajista, joiden kanssa hän on pelannut samassa joukkueessa tai vastakkain uransa aikana.

”Maailman parhaat pelaajat kohtaavat toisensa vihdoinkin 8 vuoden tauon jälkeen. On mahtavaa päästä osaksi Nelosen osaavaa tiimiä ja raportoimaan turnauksesta katsojille. Kaikissa joukkueissa on edelleen paljon pelaajia, joiden kanssa olen pelannut samoissa joukkueissa tai heitä vastaan omalla ammattilaisurallani. Haluan avata omia kokemuksiani näistä pelaajista katsojille niin jääkiekkoilijoina kuin persoonina.”

Paikan päällä turnauksessa pelien kulisseja avaa NHL-maailman supertähti Teemu Selänne, ja vahvaa jääkiekkotietämystä täydentävät Ilta-Sanomilta toimittajat Ville Touru ja Sami Hoffrén sekä NHL-kirjeenvaihtaja Teemu Suvinen.

Näin seuraat 4 Nations Face-Off -turnausta

Kaikki 4 Nations Face-Off -turnauksen ottelut nähdään vain Ruutu+ Urheilu -tilauksella, joka tarjoaa täyden kattauksen turnauksen tapahtumista. Suomen ottelut sekä turnauksen finaali nähdään myös suorana Nelosella.

Ennen turnausta Ruudussa nähdään lisäksi ainutlaatuinen Parhaat vastaan parhaat -ohjelmasarja, jossa suomalaista jääkiekkohistoriaa muistellaan unohtumattomien turnaushetkien ja huippupelaajien kautta. Ohjelmasarjassa ääneen pääsevät muun muassa Valtteri Filppula, Tuomo Ruutu ja Ville Peltonen.

”Kiinnostavin jääkiekkoturnaus vuosikymmeneen on saanut arvoisensa tiimin välittämään Leijonien otteita. Olemme todella ylpeitä päästessämme tarjoilemaan jääkiekon huipputuotteen kotikatsomoihin Ruudun ja Nelosen kautta”, iloitsee Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela

Turnauksen otteluaikataulu sekä Parhaat vastaan parhaat -ohjelmasarja löytyvät osoitteesta: https://www.ruutu.fi/ohjelmat/4-nations