Vaasan opiskelijat kärsivät kalliista asumisesta ja asuntopulasta – kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on merkittävä

Vaasan kaupungin asumispalveluiden toteuttama kysely opiskelijoiden asumisolosuhteista osoittaa asuntotilanteen kiristymisen. Viime marraskuun aikana toteutetun kyselyn tulokset vahvistivat huolen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuden heikentymisestä. Erityisesti pienistä ja keskeisellä sijainnilla olevista asunnoista on pulaa. Kyselyyn vastasi 1005 opiskelijaa.

Kiireellinen tarve kohtuuhintaisille asunnoille

Kyselyyn vastanneista noin 500 opiskelijaa ilmoitti nykyisten asumiskustannusten olevan maksukykyynsä nähden liian korkeat. Yli sata ilmaisi nykyisen asumistilanteensa kestämättömän kalliiksi.

– Noin 60 vastaajaa on vailla omaa asuntoa, ja nämä opiskelijat majailevat esimerkiksi kavereiden luona. Kuusi vastaajaa ilmoitti olevansa asunnoton. Tilannekuva on tältä osin erittäin huolestuttava, kertoo Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén.

Kyselyyn vastanneiden mukaan sopiva asumiskustannusten taso olisi keskimäärin noin viidenneksen nykyistä alhaisempi, alle 500 euroa kuukaudessa. Asumisen kohtuuhintaisuuden merkitys on korostunut viime vuosina, sillä asumisen ja elämisen kustannukset ovat nousseet huomattavasti.

– Asumisen ja elämisen kustannukset ovat nousseet huomattavasti nopeammin kuin tulot ja tuet. Esimerkiksi asumistukea karsitaan myös opiskelijoiden osalta ja monen tuki vähenee huomattavasti. Vastapainoksi tarvitaan riittävän kohtuuhintaisia asuntoja, Nylén korostaa.

Asuntopulan taustalla monta tekijää

Vaasan vuokra- ja opiskelija-asuntopulan taustalla on monia syitä. Kaupungin väkiluku ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina, mikä on lisännyt kysyntää erityisesti kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. ARA-erityisryhmähankkeiden investointiavustuksen karsiminen siten, ettei avustusta enää riitä muun muassa opiskelijahankkeille, on vaikeuttanut uusien opiskelija-asuntohankkeiden toteuttamista. Lisäksi Ahventien opiskelija-asuntohanke on viivästynyt valitusten vuoksi.

Keskeisin haaste on kuitenkin yleinen asuntorakentamisen matalasuhdanne, joka on merkittävästi hidastanut vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa Vaasassa. Tämä on ongelmallista, sillä valtaosa opiskelijoista – 57 % kyselyyn vastanneista – asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Lisäksi 58 % opiskelijoista raportoi pitävänsä asunnon löytämistä vaikeana, ja huonokuntoinen vuokra-asuntokanta suhteessa korkeisiin vuokratasoihin koettiin yhdeksi merkittävistä haasteista.

Kasvavat opiskelijamäärät vaativat suunnitelmallisuutta

Paikallisten oppilaitosten opiskelijamäärät ovat kasvaneet merkittävästi, mutta asuntotuotanto ei viime vuosina ole pysynyt kehityksen mukana. Opiskelijamäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana, joten tarve uusille opiskelija-asunnoille ja opiskelijoille soveltuville vuokra-asunnoille on tulevina vuosina keskeinen haaste.

Yhdeksi lyhyen aikavälin ratkaisuksi asuntotarjonnan kasvattamiselle on yhteis- ja soluasumisen lisääminen. Noin 200 kyselyyn vastannutta ilmaisi kiinnostuksensa tällaista asumista kohtaan. Esimerkiksi kaupungin omistamalla KOy Pikipruukilla on mahdollisuuksia vuokrata perheasuntojaan kimppakämppäasuntoina. Tämän lisäksi kaupunki harkitsee muussa käytössä olleiden rakennusten ottamista opiskelija-asumiskäyttöön.

Myös pitkän aikavälin ratkaisut ovat keskeisiä. Mikäli opiskelijamäärä jatkaa kasvuaan ennakoidusti, vuoteen 2030 mennessä tarvitaan jopa yli 2500 uutta asuntoa opiskelijoille. Paikallisten oppilaitosten kasvutavoitteet tukevat tätä ennustetta. Asuntotarjonnan parantaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkän aikavälin investointeja.

– Asuntarjonnan lisäämiseen tarvitaan koko asuntosektoria, mukaan lukien yksityisiä vuokra-asuntorakentajia ja –sijoittajia, Vaasan opiskelija-asuntosäätiötä ja Vaasan kaupungin omistamia yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä. Kun kaupungin nykyisten asuntotoimijoiden resurssit eivät välttämättä riitä kaikkien uusien asuntojen rakentamiseen, uudet toimijat ovat lämpimästi tervetulleita! Nylén summaa.