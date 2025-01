Kutsu: Kill Your Darlings – 10 tapaa murhata ystävä -julkistustilaisuus ja Murhakuoron ensimmäinen keikka ravintola Rytmissä 6.2.2025 klo 15

Kirjanjulkistusta ja pian koittavaa ystävänpäivää juhlistetaan ravintola Rytmissä (Toinen linja 2) torstaina 6.2.2025 kello 15 alkaen. Tilaisuudessa on paikalla kuusi kirjan kymmenestä dekkaristista: Marja Aarnipuro, Tapani Bagge, Taina Haahti, Kari Häkämies, JP Koskinen ja Ari Wahlsten. Kyseiset kirjailijat muodostavat myös Murhakuoron, joka tekee ensiesiintymisensä tilaisuudessa. Luvassa on siis sekä rikoskirjallisuuden että rikosaiheisen musiikin juhlaa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ystävänpäivää vietetään helmikuun 14. päivänä, joka on alun perin Pyhän Valentinuksen muistopäivä. Maailmalla ystävänpäivä liitetään romanttiseen rakkauteen, Suomessa lähinnä ystävien muistamiseen. Mutta esimerkiksi Al Caponen ystävänpäivätervehdys Bugs Moranin kilpailevalle rikolliskoplalle vuonna 1929 Chicagossa jätti jälkeensä seitsemän vainajaa.

Marja Aarnipuro, Tapani Bagge, Taina Haahti, Kari Häkämies, JP Koskinen, Tuomas Lius, Max Manner, Eppu Nuotio, Markku Ropponen, Ari Wahlsten: Kill Your Darlings – 10 tapaa murhata ystävä (CrimeTime, 2025), sidottu, 301 sivua. Kirjan on toimittanut Tapani Bagge. Ilm. 10.2.