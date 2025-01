VAKEn johtamisrakenteen uudistaminen jatkuu aluehallituksen linjauksilla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui vuoden 2025 ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 21. tammikuuta. Asialistalla oli hyvinvointialueen toiminnan kannalta merkittäviä kokonaisuuksia, kuten VAKEn johtamisrakenteen uudistamisen valmistelu.

VAKEn johtamista ja johtamisrakennetta on selvitetty viime kuukausina laajasti, ja tulokset raportoitiin nyt kokouksessa aluehallitukselle.

Selvityksen perusteella moni asia VAKEn johtamisessa on hyvin. Esimerkiksi lähijohtajien toiminta saa pääsääntöisesti kiitosta henkilöstöltä, ja arvoilla sekä yleisillä linjauksilla on vahva tuki.

Vaikka lähtötilanne on yleisesti hyvä, esille tuli myös selkeitä kehittämiskohteita. Johtamisrooleissa ja -​rakenteissa on yhdenmukaistamisen tarvetta ja johtamisessa on epätasalaatuisuutta. Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen tilanne näyttäytyy poikkeavana.

”Johtaminen on avainasemassa henkilöstön tukemisessa, hyvinvointialueen perustehtävän toteuttamisessa sekä taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on tärkeä kokonaisuus, jota aluehallitus tukee. Nykyisistä vahvuuksista tulee pitää kiinni samalla, kun tartutaan kehittämiskohteisiin”, totesi kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho.

Hyvinvointialue jatkaa johtamisrakenteen uudistamisen suunnittelua alkuvuoden 2025 aikana aluehallituksen linjausten mukaisesti: loputkin VAKEn yhteiset toiminnot keskitetään konsernipalveluihin, ja tavoitteena on enintään kuusiportainen organisaatiorakenne. Lisäksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehdään erillinen kehittämissuunnitelma maaliskuun loppuun mennessä.

Selvitys perusopetuksen resurssien kohdentamisesta lakisääteisiin tehtäviin

Kokouksessa kuultiin selvitys koskien perusopetuksessa ja 2. asteella työskentelevien hyvinvointialueen sosiaaliohjaajien ja sairaanhoitajien resurssien kohdentamista lakisääteisiin tehtäviin. Valtio edellyttää taloustilanteen takia toiminnan tehostamista ja lakisääteisiin tehtäviin keskittymistä.

Selvityksen perusteella hyvinvointialueen ei-​lakisääteisissä tehtävissä työskentelevien opiskeluhuollon työntekijöiden työ ei tällä hetkellä kohdennu tarkoituksenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hyvinvointialue valmistelee siksi vakanssien siirtämistä lakisääteisiin tehtäviin.

Käsiteltyään asiaa aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan aluehallituksen kokoukseen 25. maaliskuuta. Aluehallitus haluaa asiasta yhteisen selvityksen, jossa ovat mukana Vantaan ja Keravan kaupungit sekä VAKE.

Selvityksen tulee aluehallituksen mukaan olla yksityiskohtaisempi sekä eri henkilöstöryhmien työnkuvan huomioiva. Selvitykseen tulee pyytää asianosaisten ministeriöiden (STM, OKM) näkemys järjestämisvastuun ja rahoituksen jakautumisesta eri organisaatioiden kesken.

Selvitykseen sisällytetään lisäksi muiden hyvinvointialueiden ja kaupunkien välisen toimintamallin perusperiaate.

Tilannekatsaus ensihoidon tilanteesta

Kokouksen jatkuessa aluehallitukselle pidettiin tilannekatsaus ensihoidon sopeutustoimista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ensihoidosta vastaava HUS-​yhtymä on ilmoittanut,​ että ensihoitoyksiköiden valmiusaikoja supistetaan 1.3.2025 alkaen rahoitusvajeen kattamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa on käynnistetty.

Seuraavaksi aluehallitus käsitteli asiakasmaksujen päivittämistä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen hinnaston päivittämisen hyväksymistä. Ehdotus päivitetystä asiakasmaksuhinnastosta 11.2.2025 alkaen löytyy hyvinvointialueen päätössivustolta.

Asiakasmaksuhinnastoon lisättiin tarkentava teksti siitä,​ että maksukykyyn perustuva asiakasmaksu määräytyy sen asiakasmaksuhinnaston mukaisesti,​ joka on voimassa asiakkaan palvelupäätöksen tullessa voimaan.

Vanhuspalvelujen toimialaa koskien aluehallitus käsitteli VAKEn suunnittelemaa kotona asumisen palvelujen pilotointia sekä kotihoidon omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Pilotilla VAKE haluaa kehittää perinteistä kotihoidon palvelua vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tarkemmin kotihoidon pilotista voi lukea hyvinvointialueen päätössivustolta.

Aluehallitus päätti myös hyväksyä päivitetyt vammaispalvelujen myöntämisen perusteet. Päivitetyt perusteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Koko esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 28.1. alkaen.

Lisätietoja antavat aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi sekä hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.