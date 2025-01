Sisua Digital ostaa Efiman RPA-liiketoiminnan: ”Kauppa vahvistaa markkina-asemaamme älykkään automaation alalla”

Sisua Digital Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut suomalainen kasvuyhtiö, joka tarjoaa yrityksille ylläpidettyjä, tekoälyavusteisia automaatiopalveluita liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Yhtiö keskittyy palveluissaan asiakastarpeen mukaisiin automaatioratkaisuihin, jotka parantavat tuottavuutta ja rakentavat uudenlaista lisäarvoa. Sisua Digital -konserni toimii kolmella mantereella Chilessä, Vietnamissa ja Suomessa. Kasvun tähtäin on erityisesti Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiön missiona on tuoda tekoälyavusteisuus osaksi yritysten liiketoimintaprosesseja entistä tehokkaammin.

