Atea on yksi maailman vastuullisimmista yrityksistä jo neljättä vuotta peräkkäin

Corporate Knights Global 100 -indeksi on arvostettu mittari yritysten vastuullisuudelle. Arviointikelpoisten yritysten on oltava julkisesti noteerattuja ja niiden liikevaihdon pitää ylittää miljardi Yhdysvaltain dollaria.



Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen toteaa: ”Sijoittuminen yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä on osoitus Atean vankkumattomasta sitoutumisesta pitkän aikavälin arvon luomiseen sekä sidosryhmillemme että planeetallemme. Kestävä kehitys ei ole vain osa strategiaamme, vaan sillä on keskeinen sija tavassamme innovoida, tehdä yhteistyötä ja toimia johtavassa asemassa IT-alalla. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa edistämme merkittävää muutosta vastuullisemman tulevaisuuden rakentamiseksi.”

”Keskittymisemme vastuullisiin IT-ratkaisuihin, kuten kiertotalousaloitteisiin, laitteistojen elinkaaren hallintaan ja energiatehokkaisiin teknologioihin, auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa ja saavuttamaan konkreettisia liiketoimintahyötyjä. Koska merkittävä osa liikevaihdostamme tulee vastuullisesta tarjoomasta, näemme saamamme tunnustuksen asiana, jonka jaamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Yhteistyömme todistaa, että kestävä kehitys ja liiketoiminnan menestys kulkevat käsi kädessä, kun tuotamme mitattavaa arvoa asiakkaillemme ja edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia”, sanoo Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala.

Tämän vuoden Global 100 -indeksissä Atea sijoittui 60. sijalle. Lisäksi Atea palkittiin IT-palveludivisioonassa maailman vastuullisimpana yrityksenä neljättä vuotta peräkkäin.

Global 100 -indeksi

Vuonna 2005 perustettu Global 100 -indeksi on yksi maailman arvostetuimmista ja läpinäkyvimmistä sääntöperusteisista vastuullisuusvertailuista. Siinä painotetaan yhtiöiden ydintuotteiden ja -palveluiden vaikutusta ja se on parhaiten menestynyt maailmanlaajuinen kestävän kehityksen indeksi (ticker: CKG100), jolla on yli 10 vuoden historia. Indeksiin arvioidaan kaikkia yli miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon julkisesti noteerattuja yrityksiä 25 keskeisen suorituskykyindikaattorin perusteella. Indeksissä mitataan muun muassa resurssien, henkilöstön ja talouden johtamista, kestävää liikevaihtoa ja investointeja sekä alihankkijoiden toimintaa.

Corporate Knights

Corporate Knights Inc. on riippumaton yhteiskunnallinen media- ja tutkimusyritys. Sen mediayksikkö julkaisee palkittua vastuullisen talouden aikakauslehteä Corporate Knightsia, jonka sisältöjä julkaistaan muun muassa The Globe and Mailissa, The Washington Postissa ja The Wall Street Journalissa. Yrityksen tutkimusyksikkö tuottaa vastuullisuusvertailuja, tutkimusraportteja ja vastuullisuutta arvioivia finanssituotteiden vertailuja. Lue lisää: corporateknights.com