Johanna Vuoksenmaa sai haltuunsa yllättävän kirjeen ja kirjoitti siitä romaanin – Suurenmoinen matka kertoo natsien järjestämästä propagandamatkasta Saksaan

1943. Poikansa Saksan itärintamalla menettänyt Alma saa Hitleriltä kutsun vieraisille. Se on 13 lapsen äidin ensimmäinen ulkomaanmatka. Jo lentokone, johon SS-miesten omaiset Malmilla nousevat, on Almasta uskomaton ilmestys.

2023. Alman lapsenlapsenlapsi Ilona lentää ammatikseen. Hän saa käsiinsä Alman matkalta lähettämät kirjeet ja järkyttyy ihailevasta sävystä, jolla Alma kaikkea näkemäänsä kuvailee. Kun llonan ainoa lapsi, suomenvenäläinen Aku, katoaa, Ilonassa herää pelko, onko hänenkin poikansa lähtenyt etsimään oman elämänsä rintamaa.

– Tähän kirjaan liittyy olennaisesti sellainen fakta, että sain äidiltäni noin 15 vuotta sitten haltuuni seikkaperäisen matkakirjeen, jonka isoisoäitini oli kirjoittanut kirjassa kuvatulta, vastaavanlaiselta propaganda- ja virkistysmatkalta Saksasta. Isoisäni veli oli kaatunut SS-miehenä jossain päin Ukrainaa, ja kaatuneiden omaisille oli järjestetty tällainen matka. Kirje oli natsien ihannoimisessaan järkyttävää luettavaa, mutta aloin hyvin pian ajatella, että jos isomummoni on ollut omassa ajassaan noin sokea ympärillään oleville asioille, on ihan todennäköistä, että mekin olemme sokeita jollekin tässä ajassa, Vuoksenmaa sanoo.

Kirjeen olemassaolo oli Vuoksenmaalle ajatuksia herättävä monin tavoin.

– Kun sain käteeni tuollaisen dokumentin omasta sukuhistoriastani, jouduin pohtimaan omaakin sijaintia historiassa aivan uudella tavalla, hän miettii.

Johanna Vuoksenmaa on tamperelainen kirjailija, ohjaaja ja käsikirjoittaja, joka tunnetaan mm. tv-sarjoista Klikkaa mua ja Hormonit! sekä elokuvista 21 tapaa pilata avioliitto ja 70 on vain numero. Suurenmoinen matka on myös valokuvataiteilijana tunnetun Vuoksenmaan toinen romaani.

Suurenmoinen matka ilmestyy 29.1.2025.

Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Krista Kosonen.

Haastattelut ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi