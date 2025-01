Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 21.1.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

21.1. lautakunta päätti muun muassa seuraavista:



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannatti vuokrasopimuksen tekemistä Urheiluhallit Oy:n kanssa. Tällä hetkellä vuokra-alueella sijaitsee Urheiluhallit Oy:n hallinnoima Malmin uimahalli. Urheiluhallit Oy suunnittelee uimahallin laajentamista kahdella eripituisella kuntouima-radalla, monitoimi- ja kylmävesialtaalla sekä tarvittavilla teknisillä tiloilla. Näiden myötä hallin sisävesipinta-ala kasvaisi 590 neliömetriä (m²). Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa kolme liikuntasalia, joiden yhteispinta-ala on 455 m². Lisäksi ulkotiloihin on suunniteltu uimahalliin kiinteästi liittyvä maauimala, jossa olisi vesipinta-alaa yhteensä 725 m². Yhteensä laajennushankkeen kokonaispinta-ala on 3 000 kerrosneliömetriä (kem²).



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannatti myös Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy:n (1081914–0) lainahakemusta. Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy suunnittelee Munkkiniemen kaupunginosassa sijaitsevan liikuntahallin (Talihalli) laajennusosan rakentamista, johon on tarkoitus sijoittaa neljä sulkapallo- ja kaksi squashkenttää sekä wc-tilat.



Molemmat esitykset etenevät kaupunginhallitukseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnnan päätösten jälkeen.



Lautakunta päätti myös muuttaa toimialan hinnoitteluperiaatteista 26.11.2024, 170 § tekemäänsä päätöstä, jotta 7-19-vuotiaat (2006-2018 syntyneet) helsinkiläiset nuoret pääsevät maksutta maauimaloihin, kulttuurikeskusten ja Caisan valittuihin konsertteihin ja muihin esityksiin sekä Hakasalmen huvilaan vuonna 2025. Maksuttomuus tulee voimaan 1.2.2025 alkaen ja koskee Uimastadionia, Kumpulan maauimalaa, Malmitaloa, Vuotaloa, Kanneltaloa, Stoaa ja Caisaa sekä Hakasalmen huvilaa. Maksuton sisäänpääsy koskee myös valikoituja Helsingin kaupunginorkesterin esityksiä sekä Kontulan skeittihallia.