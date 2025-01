Medix Biochemica ostaa saksalaisen CANDOR Biosciencen

Medix Biochemica on globaalisti toimiva in vitro -diagnostiikkateollisuuden (”IVD”) raaka-ainetoimittaja. Tavoitteemme on mahdollistaa korkealaatuiset diagnostiset tulokset miljardeille potilaille. Asiakkaamme saavat uusia korkealaatuisia tuotteita markkinoille nopeammin ja tehokkaammin työskentelemällä yhteistyössä kanssamme. Luotamme syvään tieteelliseen osaamiseemme, tarjoamme markkinoiden merkityksellisimmän tuoteportfolion ja keskitymme laatuun kaikessa toiminnassamme. Medix Biochemica työllistää 300 diagnostiikka-alan ammattilaista. Pääkonttorimme on Espoossa ja työntekijämme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa palvelevat asiakkaitamme eri puolilla maailmaa. Yhtiön pääomistaja on suomalainen aktiivinen omistaja ja kehityskumppani DevCo Partners, jonka tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla.