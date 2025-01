Matkamessut siivittivät kesälomien myyntiä

Apollomatkoilta kerrotaan, että viikonlopun Matka 2025 -messuilla kiinnostivat erityisesti tulevan kesän lomat sekä treeni- ja aktiivilomat.

- Matkamessuilla asiakkaiden kanssa jutellessa oli selvää, että moni haluaa löytää uuden lomakohteen ensi kesäksi. Lisäksi aktiivilomat ja ohjelmalliset treeniviikot kiinnostivat.”, sanoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen

Jotakin uutta, jotakin tuttua

Kreikka pitää pintansa suomalaisten kesäsuosikkina, mutta tuttujen kohteiden sijaan katseet on nyt suunnattu hiukan tuntemattomiin, pienempiin kohteisiin. Hyvä esimerkki on Apollomatkojen kesän uutuuskohde Limnos . Saarella sijaitseva Apollo Sports -hotelli Porto Myrina – Powered by Playitas kiinnosti monia messukävijöitä.

Myös yhdistelmälomat, joissa kaksi erilaista kohdetta voi yhdistää samaan lomaan kasvattavat suosiotaan.

-Kesän lomia varataan nyt viime vuotta vauhdikkaammin, ja moni oli tullut messuille kesäloman varaaminen mielessään”, Kontulainen kertoo.

Hyvän olon lomia ja treeniä

Viime vuosien selkein ja edelleen suosiotaan kasvattava trendi ovat aktiivi- ja treenilomat. Apollo Sports hotellit kuuluvat jo kesän hotellisuosikkeihin ja monet teemalliset aktiivilomat myydään nopeasti loppuun.

- Mikään muu lomailun muoto ei ole kasvattanut suosiotaan kuten aktiivilomat, joista suomalaiset ovat nyt innostuneet aivan uudella tavalla. Lomalla halutaan ottaa aikaa omalle harrastukselle tai löytää uusia tapoja liikkua.”, Kontulainen sanoo.

"Uinti-, Crossfit- ja juoksumatkoilla on jo vannoutuneet ystävänsä. Messuilla kiinnostusta herättävät kuitenkin eniten sellaiset aktiivilomat, joille voi lähteä mukaan omasta liikuntataustasta huolimatta. Ensi kesän uutuutemme on vesijuoksu-viikko Kreikan Sivotassa, jossa uimahalleista tuttu suosikkilaji viedään Kreikan kirkkaisiin vesiin. Matkalla pääsee hiomaan vesijuoksun tekniikkaa ja liikkumaan monipuolisesti - erinomaisen valmentajan johdolla, tottakai" Kontulainen kertoo