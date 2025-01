Aluehallitus käsitteli vuoden 2025 talouden ja toiminnan tilannetta ja hyväksyi hankintaohjeen

− Vuosi 2025 alkaa Pohteen kahta ensimmäistä, tiukkaa ja haasteellista vuotta suotuisimmissa merkeissä. Talouden suunta on saatu käännettyä kestävämmälle uralle. Isoimmat rakenteelliset muutokset on tehty. Hoito- ja palveluvelkaan on tartuttu, ja aiemmasta järjestelmästä periytyneiden hoitojonojen kasvu on saatu pysäytettyä. Jonojen purkamiseen panostetaan nyt erillismäärärahalla, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Puheenjohtaja Tapani Tölli muistuttaa, että nykytilanteen haasteet eivät ole syntyneet hyvinvointialueuudistuksen vuoksi, eivätkä hyvinvointialueiden aikana.

− Hyvinvointialueuudistus ei ole ongelmien syy, vaan vuosikymmenten aikana syntyneiden ongelmien ratkaisu. Kansallisella tasolla viime vuoden alijäämät jäävät pienemmiksi kuin vuoden 2023 alijäämät. Palveluja on kehitetty. Uudistus alkaa osoittaa toimivuutensa.

Valtion rahoitus vuodelle 2025 on tarkentunut

Valtion rahoitus hyvinvointialueille määräytyy rahoituslain pohjalta. Hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoitus perustuu vuoden 2024 tarkistettuun koko maan rahoituksen tasoon. Rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain palvelutarpeen kasvun, hyvinvointialueindeksin ja tehtävämuutosten perusteella.

Rahoitus huomioi palvelutarpeen kasvun osittain. Kustannustason nousu huomioidaan hyvinvointialueindeksin eli kolmen prosentin mukaisesti. Osa tehtävämuutoksista supistaa kansallista rahoitusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tehtävien laskennallisen rahoituksen määräytymistekijät ovat asukasperusteisuus, sote-palvelutarvekerroin, joka muodostuu terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimista, vieraskielisyys, kaksikielisyys, asukastiheys, saaristoisuus, saamenkielisyys, hyte-kerroin ja yliopistosairaalalisä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta palvelutarvekertoimien osuus muodostaa yli 80 prosenttia.

Pelastustoimen laskennallisen rahoituksen määräytymistekijät ovat asukasperusteisuus, asukastiheys ja pelastustoimen riskitekijät.

Kokonaisuutena Pohteen rahoitus vuodelle 2025 on 1 980 511 141 euroa, josta sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus on 1 933 762 476 euroa ja pelastustoimen osuus 46 748 665 euroa.

Jälkikäteistarkistus korjaa vuoden 2023 rahoitusta

Valtion rahoituksen tasoa määritettäessä otetaan huomioon toteutuneisiin kustannuksiin perustuva rahoituksen jälkikäteistarkistus. Tämä jälkikäteistarkistus tehdään rahoitukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2025. Sen suuruus on kansallisella tasolla yhteensä noin 1,4 miljardia euroa.

Jälkikäteistarkistus perustuu alueiden vuodelle 2023 myönnetyn rahoituksen ja vuoden 2023 tilinpäätöstietojen mukaisten toteutuneiden kustannusten erotukseen. Jälkikäteisrahoitus siis oikaisee vuoden 2023 rahoituksen ja kustannusten epäsuhdan.

Jälkikäteistarkistus kohdentuu hyvinvointialueille laskennallisesti koko maan tason perusteella. Pohteella laskennallinen jälkikäteistarkistus ylitti vuonna 2023 syntyneen alijäämän. Tämä pohjautuu siihen, että Pohteen alijäämä oli maan keskimääräistä tasoa pienempi.

Pohteen saama vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkistus on noin 108 miljoonaa euroa. Ilman jälkikäteistarkistusta Pohteen rahoitus vuodelle 2025 kasvaa noin 66 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia.

Rahoituksen määräytymisessä on tarpeen huomioida myös vuosille 2023–2029 ajoittuva siirtymätasaus. Siirtymätasauksen tarkoituksena on tasoittaa hyvinvointialueiden välisiä eroja rahoituksessa siirtymäkaudella. Pohteella siirtymätasaus vähentää vuoden 2025 rahoitusta noin 32,4 miljoonaa euroa.

Päivitetty hankintaohje hyväksyttiin

Pohde on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, joka noudattaa hankinnoissaan hankintalakia sekä muuta hankintoja osaltaan sääntelevää lainsäädäntöä. Lainsäädännön lisäksi Pohteen hankinnoissa noudatetaan Pohteen hallintosääntöä ja aluehallituksen hyväksymää hankintaohjetta.

Hankintaohjeeseen on koottu julkisten hankintojen toteuttamisen kannalta keskeisimpiä ohjeita. Ohje on tarkoitettu erityisesti Pohteen henkilöstölle käytännönläheiseksi oppaaksi hankintojen tekemisestä.

Ohjeen on tarkoitus osaltaan varmistaa, että Pohteen hankinnoissa noudatetaan lainsäädäntöä ja hallintosääntöä, sekä edistää yhdenmukaisia käytäntöjä Pohteen hankinnoissa.

Ohje antaa myös tietoa Pohteen hankintakäytännöistä muun muassa tarjoajille ja toimittajille, päättäjille sekä Pohteen alueen asukkaille.

Hankintaohjetta sovelletaan Pohteella tehtyihin hankintoihin riippumatta niiden sisällöstä, arvosta, yksiköstä tai rahoituksesta. Hankintaohje on tarkoitettu hankintatoimintaa ohjaavaksi soveltuvin osin myös hyvinvointialuekonsernin yhtiöissä ja yhtymissä.

Pohteen aluehallitus on hyväksynyt nykyisen hankintaohjeen 26.9.2022. Tämän jälkeen on havaittu päivitystarpeita. Uusi, päivitetty versio tulee voimaan 1.2.2025 alkaen.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluista perittävät organisaatiolaskutuksen hinnat vuonna 2025

Hyvinvointialueen kuvantamispalveluiden ulosmyynnistä perittävät hinnat vuonna 2025

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2025

Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2025

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 28.1.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.