Tampereen Energia ja Ren-Gas ovat allekirjoittaneet sopimukset hiilidioksidipäästöjen ja hukkalämmön hyödyntämisestä

Tampereen Energia ja Euroopan johtava vihreän vedyn ja e-metaanin hankekehittäjä Nordic Ren-Gas ovat solmineet sopimuksen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidin johtamisesta Ren-Gasin Tarastenjärvelle rakennettavaan e-metaanin tuotantolaitokseen.

E-metaani on synteettistä, uusiutuvaa kaasua, jota voidaan käyttää maa- ja meriliikenteessä.

Lisäksi on tehty sopimus siitä, että e-metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö siirretään Tampereen Energian kaukolämpöverkkoon. Hukkalämpö on uusiutuvaa energiaa.

Sopimukset allekirjoitettiin tänään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa pidettävillä vetyalan ammattilaismessuilla.

- Sopimusten ansiosta tamperelaiset kodit lämpiävät yhä vahvemmin hukkalämmöllä samalla, kun koko Suomen liikennepäästöt pienenevät, iloitsee Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Allekirjoitettu savukaasujen pitkäikäinen toimitussopimus edistää Tampereen e-metaanihankkeen toteutumista.

- Olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä Tampereen Energian kanssa ja tämä hanke on konkreettinen ja uraauurtava esimerkki sektori-integraation hyödyistä kaikille osapuolille. Se on saatu aikaan vahvalla yhteistyöllä ja halulla edistää vihreää siirtymää, kommentoi Nordic Ren-Gasin hankekehitysjohtaja Lauri Puro.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna

Nordic Ren-Gas on Euroopan johtava vihreän vedyn ja e-metaanin hankekehittäjä, jolla on vahva hankeportfolio ympäri Suomea. Tampereen hankkeelle on myönnetty 46 milj. euron investointituki Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tuotantolaitoksen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2025 ja kaupallinen toiminta käynnistyy vuonna 2027.

Suunnitelmien mukaan e-metaanilaitos tuottaa vuosittain noin 170 GWh uusiutuvaa metaania ja 180 GWh hiilidioksidivapaata kaukolämpöä. Sen ansiosta fossiilisten polttoaineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt pienenevät merkittävästi.

- Hiilidioksidin talteenotolla on merkittävä rooli suunnitelmissamme. Kuten Ren-Gas osoittaa, hiilidioksidin talteenottoon tarvittavat teknologiat ovat olemassa ja niiden avulla kaukolämmitys edistää päästöjen vähentämistä edelleen muilla sektoreilla, kuten liikenteessä, Laitinen toteaa.

Vakauttaa kaukolämmön hintaa

Hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa pienentää edelleen lämmittämisen hiilijalanjälkeä ja monipuolistaa tuotantopalettia, mikä näkyy kaukolämmön hinnan vakautena. Hukkalämpöjen puhtauden takaa se, että Ren-Gas käyttää tuotannossaan uusiutuvaa sähköä.

- Kun voimme käyttää lämmittämiseen hukkalämpöjä, tuulivoimaa hyödyntäviä sähkökattiloita sekä kotimaisia biopolttoaineita, voimme aina valita edullisimman ja puhtaimman lämmönlähteen kaukolämmön tuottamiseen, kertoo Energiamarkkinat-yksikön johtaja Jukka Joronen.

Kaukolämpöverkko tuo investointeja Tampereen seudulle

Ren-Gasin laitos edustaa sektori-integraation edelläkävijyyttä, joka tuo myös kansainvälisiä rahoittajia Tampereelle. Jotta lisää suuria vetyinvestointeja saadaan Suomeen ja Tampereelle, pitää monen asian loksahtaa kohdalleen. Tärkeässä roolissa on kaukolämpöverkko, jota Joronen nimittää sektorikytkennän avainjärjestelmäksi. Ilman kaukolämpöverkkoa vedyn ja tuulivoiman tuottaminen ei ole tehokasta.

Jo nyt on huomattavissa kiinnostusta myös Naistenlahden voimalaitoksen hiilidioksidia kohtaan.

- Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa vetyteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen ei rajoitu vain yhteen projektiin, vaan kaukolämpöverkko mahdollistaa useiden hankkeiden toteutumisen laajasti Tampereen seudulla, Joronen toteaa.