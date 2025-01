Olympiastadionille uudet Ekokompassi- ja STF-sertifikaatit

Ekokompassi-sertifikaatti kestävän kehityksen johtotähtenä

Ekokompassi on suomalainen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka auttaa organisaatioita parantamaan ympäristövaikutuksiaan ja toimimaan kestävämmällä tavalla. Se on kehitetty erityisesti pienille ja keskikokoisille organisaatioille, mutta se sopii hyvin myös suurille areenoille, kuten Olympiastadionille. Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään organisaatiolle, joka täyttää tietyt ympäristökriteerit ja sitoutuu jatkuvaan parantamiseen.

"Olympiastadion sai Ekokompassi-sertifikaatin vuonna 2013, ja se on ollut siitä lähtien merkittävä osa stadionin toiminnan kehittämistä. Sertifikaatti on osoitus siitä, että Olympiastadion huolehtii ympäristövaikutuksistaan ja pyrkii toimimaan mahdollisimman vastuullisesti", toteaa Olympiastadionin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Ilkka Rautakivi.

Joulukuun 2024 auditoinnin aikana tarkastettiin kaikki stadionin ympäristöhallinnan osa-alueet. Auditoinnin myötä stadion sai uuden Ekokompassi-sertifikaatin. Uusi sertifikaatti kertoo, että stadion on kehittänyt ympäristötoimiaan entisestään ja pystynyt täyttämään Ekokompassin kriteerit. Yksi Ekokompassin tuomista hyödyistä on ympäristötavoitteiden selkeyttäminen. Jätteiden kierrätys on tehokasta, ja stadionilla on parannettu energiatehokkuutta esimerkiksi valaistuksen, lämmityksen ja vedenkulutuksen osalta. Olympiastadion on saavuttanut jo energiahiilineutraaliuden.

Vierailijapalveluiden laatutakuuna Sustainable Travel Finland -merkki

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma on matkailu- ja vierailukohteiden kestävän matkailun kehittämispolku, jonka jokaiseen askeleeseen liittyvät kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit. Ohjelma ja sen kriteerit päivittyvät säännöllisin väliajoin, ja merkin omaavat organisaatiot käyvät säännöllisesti läpi auditoinnin, jotta ohjelman kautta matkailutoimijoiden toiminta vastaa kiristyviä vastuullisuusvelvoitteita.

Vuodenvaihteen STF-auditoinnissa Olympiastadion sai erityistä kiitosta siitä, että stadionilla on pitkäjänteinen suunnitelma ekologisen kestävyyden kehittämiseksi ja että stadionilla tehdään työtä myös kulttuurisen kestävyyden kehittämistoimenpiteillä. Stadion jatkaa uusitun STF-merkin vahvistamana kestävän matkailun toimenpiteiden toteuttamista.

Muut ympäristömerkkisitoumukset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Olympiastadionin ympäristötyö ei rajoitu uusittujen sertifikaattien saavutuksiin. Ympäristöystävällisyyden ja huipputason elämysten osalta tehdään töitä eri toiminta-alueilla myös muiden virallisten kestävän kehityksen ohjelmien kautta. Ekokompassi- ja STF-sertifikaattien lisäksi stadion on valittu mukaan Valitse Vastuullisemmin -palveluntuottajaksi sekä käyntikohteena että tapahtumapaikkana. Stadion on tehnyt myös Ympäristömerkkisitoumuksen. Se tarkoittaa, että Olympiastadion edistää osaltaan ekologisia ja elinkaaren huomioivia ratkaisuja ja huomioi ympäristömerkit hankinnoissa, joissa se on mahdollista.

”Tapahtumien osalta olemme yhteistyössä konserttitapahtumajärjestäjän ja Joutsenmerkin kanssa testanneet myös Joutsenmerkin tapahtumakriteerejä. Stadionkeikoilta saadut kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia Joutsenmerkityt tapahtumat tulevaisuudessa olisivat”, Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju kertoo.

Olympiastadion on sitoutunut organisaatiolle soveltuvan ympäristöjärjestelmien kriteereiden toteuttamiseen ja vastuulliseen toimintaan. Kestävän kehityksen työ on kannustanut stadionin henkilökuntaa ja vierailijoita kiinnittämään huomiota omaan rooliinsa ympäristönsuojelussa.

”Ympäristömerkkien myötä Olympiastadion on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut vähentää stadionin ympäristökuormitusta. Sertifikaatit ovat rohkaisseet stadionin hallintoa tarkastelemaan toimintaansa kokonaisvaltaisesti ja tekemään pitkäjänteisiä päätöksiä, jotka tukevat kestävää kehitystä myös jatkossa”, sanoo Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen.