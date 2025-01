Hanskan asiakkaille mieleisiä yllätyksiä hävikkiruoka-annoksista

Kukkumäen ruokapalvelukeskukseen Jyväskylässä jää aina jonkin verran jakamattomia annoksia, kun kotiin toimitettavaa ateriaa ei ehditä perua ajoissa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun asiakas joutuu yllättäen sairaalaan.

Kukkumäestä Hanskaan haettava hävikkiruoka on annospakattua. Annoksien lisäksi tarjolle saadaan vaihtelevasti hedelmiä, mehua, maitotuotteita ja leikkeleitä. Jos tuotteita ei jaettaisi tai tarjoiltaisi Hanskassa, syömäkelpoinen ammattikeittiön ruoka päätyisi kaatopaikalle.

Hävikkiruoka maistuu ja monipuolistaa ravitsemusta

Kukkumäestä ruuat noutaa jakoon hyvinvointialueen työntekijä. Kaikilla ruokaa käsittelevillä työntekijöillä on hygieniapassit. Hanskasta löytyy myös kylmälaitteita tuotteiden säilyttämiseen. Ruoka pyritään jakamaan kävijöille kahden tunnin kuluessa sen saapumisesta.

– Meillä sekä työntekijät että asiakkaat ovat olleet haltioissaan ideasta. Yhteistyö ruokapalvelukeskuksen kanssa on mahdollistanut monipuolisemman ravinnon tarjoamisen ja ravinnon saannin turvaamisen Hanskan asiakkaille silloinkin, kun Hanska on kiinni. Lisäksi pienet extrat kuten limpparit, hedelmät, vihannekset ja leivonnaiset kirvoittavat joka ikinen kerta ihastuneita huudahduksia. On todella palkitsevaa kuunnella, miten ihmiset voivat olla iloisia vaikkapa tuoreista vihanneksista, kertoo sosiaalityöntekijä Piia Karhu päiväkeskus Hanskasta.

Kukkumäen ruokapalvelukeskus tuottaa asiakkaiden koteihin toimitettavien aterioiden lisäksi ruuat esimerkiksi sairaala Novaan ja kymmeniin asumisyksiköihin. Ruokapalvelukeskus hioo asiakkaan aterioiden toimitusketjua jatkuvasti. Hävikin välttäminen sekä tuotannossa että tilaamisessa on tärkeä tavoite.

– Olemme ruokapalveluissa erittäin iloisia siitä, että Hanskan kanssa on löytynyt toimiva yhteistyö ja kohderyhmä, jolle tämä toimintatapa tuo iloa ja turvaa arkeen, sanoo palvelupäällikkö Mervi Kalho hyvinvointialueen ruokapalveluista.

Hanskassa hävikkiruokaa on hyödynnetty kolme kuukautta. Samaan tapaan toimitaan myös esimerkiksi Äänekoskella kaupungin ruokapalvelun ja hyvinvointialueen kuntouttavan toiminnan kesken.

Keski-Suomen hyvinvointialueen päiväkeskus Hanskan palvelut on tarkoitettu asunnottomille ja päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille sekä täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat muiden palveluiden ulkopuolella. Hanskassa asiakkaiden tilannetta pyritään parantamaan. Heille järjestetään ohjausta ja neuvontaa erilaisten palveluiden piiriin. Kohtaamispaikalla osallistutaan myös keskusteluryhmiin ja muuhun toimintaan. Asiakkaat saavat mahdollisuuden ruokailuun, peseytymiseen ja vaatteidensa huoltamiseen. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Sovatek-säätiön Olohuone-hankkeen kanssa.

